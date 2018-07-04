Житель Ростова продает мяч с автографами Неймара и Роналдо за 150 тысяч рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу мяч с автографами футболистов сборной Бразилии - Неймара, Фелипе Коутиньо, Фернандиньо, а также бывшего нападающего команды Роналдо за 150 тысяч рублей. Об этом рассказал сам продавец Артем."Продаю [мяч]. Я работаю в отеле, где проживала сборная [Бразилии]. У команды был матч со Швейцарией, они трое суток жили в отеле. У меня есть фото их автографов - Роналдо, Неймара, Фернандиньо, Коутиньо. Я не футбольный фанат, было интересно, но деньги нужнее", - сказал он.Объявление размещено на одном из бесплатных сайтов. По словам Артема, ему уже звонили несколько человек и интересовались памятным мячом. Также он сообщил, что торг уместен.