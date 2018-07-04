Житель Ростова продает мяч с автографами Неймара и Роналдо за 150 тысяч рублей

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Житель Ростова продает мяч с автографами Неймара и Роналдо за 150 тысяч рублей

Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу мяч с автографами футболистов сборной Бразилии - Неймара, Фелипе Коутиньо, Фернандиньо, а также бывшего нападающего команды Роналдо за 150 тысяч рублей. Об этом рассказал сам продавец Артем.

"Продаю [мяч]. Я работаю в отеле, где проживала сборная [Бразилии]. У команды был матч со Швейцарией, они трое суток жили в отеле. У меня есть фото их автографов - Роналдо, Неймара, Фернандиньо, Коутиньо. Я не футбольный фанат, было интересно, но деньги нужнее", - сказал он.

Объявление размещено на одном из бесплатных сайтов. По словам Артема, ему уже звонили несколько человек и интересовались памятным мячом. Также он сообщил, что торг уместен.

ТАСС
Теги: Неймар Роналдо
Сегодня, 17:14
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(0)
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Лис-Ной О Лень
О... Босх-гармонист нашелся.
Цитата: Kolpino2
обидевшего нашего Славика?

Тоже говном назвал? Славик ему руки не подаст! Как его из обиженки выпустят

Блин. Вы откуда? Из "морских дьяволов"? Багира (они же валютчица из "улиц разбитых фонарей), бизон, и кто там еще? Юмора вообще нет. Хоть сейчас в сборную Германии вместо проштрафившихся.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
guns111,
Согласен,добавлю Беланова,Заварова,Черенкова,Гаврилова...перечислять можно долго
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (2)

Фу,барыга.


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:48) #
  • +2
  •  (2)

Люди даже стаканчики с матчей и фан-зон с оф логотипоми умудряются продавать)
Регистрация: 21.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 17:48) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
для кого то Чемпионат Мира - это престиж, событие, а для этого заработок. Продавал бы он в Москве, отжал бы, не за особой надобностью - просто наказать.


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:46) #
  • -1
  •  (1)

guns111,
Я тебе ответный минус ставить не буду. Только скажу, что мух там нет. И ворон нет. Да и вообще Славик, судя по бизнесдеятельности, считать не умеет. Во всем виноват Дель Пьро, который пробил подло, т. е. так, как Славика ловить не учили.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:37) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
обидевшего нашего Славика?

Славику мух надо было меньше считать)


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:33) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: guns111
Были бы там автографы Дель Пьеро

Нахрена тебе автограф раздолбая, обидевшего нашего Славика?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:26) #
  • +4
  •  (4)

Оптовым покупателям скидка.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я бы тоже продал.
Были бы там автографы Дель Пьеро,Недведа, Анри или Батистуты - оставил бы себе.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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