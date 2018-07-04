Сборная Бельгии проводит тренировку в две группы

Сборная Бельгии тренируется в рамках подготовки к четвертьфиналу ЧМ-2018 против Бразилии.Перед началом тренировки футболисты сборной Бельгии разделились на две группы.Первая, включающая в себя футболистов, которые провели полный или большую часть матча против команды Японии, направились в тренажерный зал. Вторая проводит занятие на поле вместе с группой вратарей."Все футболисты здоровы. Вчера игроки получили день на восстановление после сложного матча против команды Японии.Тренировка проходит в штатном режиме, футболисты готовятся к матчу против бразильцев", – заявили в пресс-службе команды.