Давор Шукер: шансы сборной Хорватии в игре с Россией - 50 на 50

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер высказал мнение по поводу предстоящего четвертьфинала чемпионата мира—2018, в котором сыграют сборные России и Хорватии. Игра состоится 7 июля в Сочи."Нынешняя сборная Хорватии отлично подготовлена. Я не хотел бы много говорить, но знаю, что это очень хорошая, очень сильная команда. Мы имеем большой потенциал и можем соревноваться на равных практически со всей палитрой представленных команд. Мы настроены позитивно. Не хочу сейчас загадывать и давать какие-то конкретные обещания, но сборная Хорватии покажет хороший футбол.Феномен победы сборной России над испанцами заключается в успешной комбинации тактики и стратегии, которую выбрал тренерский штаб: отличная плотная игра в обороне и концентрация. Не надо забывать, что на этом чемпионате Россия — хозяйка и, конечно, родные стены поддерживают команду. Уверен, что россияне выбрали единственно правильную тактику на матч с Испанией. Эмоциональная сила и показанная командой игра позволяют говорить, что мы расцениваем наши шансы в игре с Россией как 50 на 50.Не хотел бы сейчас кого-то выделять в составе сборной России. Я внимательно наблюдал за командой, и у вас есть очень хорошие футболисты, прежде всего защитный блок — это касается и умения обороняться игроков средней линии. Мне понравилось то, что вы в принципе оборонялись и атаковали почти всей командой, и это спасло ситуацию. У меня есть такое ощущение: кто больше пробежит в Сочи, тот и выиграет", — сказал Шукер в эфире "Россия 24".