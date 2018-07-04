Александр Кокорин: у нас такая сетка, что можно дойти до финала

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Александр Кокорин: у нас такая сетка, что можно дойти до финала

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился ожиданиями от игры россиян с Хорватией (7 июля) в 1/4 финала турнира.

"Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдём. Попробую спрогнозировать счёт — 1:0", - цитирует Кокорина официальный сайт "Зенита".
Теги: Кокорин Сборная Хорватии Сборная России
Сегодня, 20:07
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12
(1)
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Смотреть по сетке, вчерашняя победа в серии пенальти может позволить Англии добраться до финала, и как же тогда быть Мэй и Джонсону, бойкотирущим чемпионат.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№11 Написал: casabl (Сегодня, 21:16) #
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online

"Автобусом" много не наиграешь.
Гишпанцы спеклись же на своей "возиловке"?
Кому нужно тотальное владение мячом , как футбол "в себе" без результата на табле? Так будет и с "автобусом".


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№10 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
styh,

Это была ирония....


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
Это правда. Но мы вряд ли пройдем даже хорватов.

Но и так категорично заявлять нельзя. От наших можно ждать что угодно, от победы. до позорного разгрома. Мы часто сравниваем этот чм с евро08, так вот тамЮ, после победы над голландцами, на матч с Испанией мы вышли эмоционально опустошёнными, и проиграли без шансов. Как бы и в этот раз не получилось также, уж слишком высоко забрались, и с непривычки, можем сесть в лужу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:41) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GreatWhite999
Такая сетка не за бесплатно)
Наслаждаемся, за все заплачено!)

Это ты иак думаешь.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№7 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 20:31) #
  • -3
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Это правда. Но мы вряд ли пройдем даже хорватов. По крайней мере, им необходимо сыграть значительно ниже своего уровня, чтобы мы их обыграли. Хорваты на этом чемпионате играли значительнее сильнее испанцев.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№6 Написал: АБВ М (Сегодня, 20:31) #
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Цитата: avnik
У нас кроме сетки есть более веские аргументы. )))

То-есть до финала можно не переживать?)))
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Такая сетка не за бесплатно)
Наслаждаемся, за все заплачено!)


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ditrih
Цитата: ljubljana
эх Саша, никак вот понять не могу....это хорошо что тебя нет на ЧМ или плохо

думаю, что лучше бы Дзюбы и Смолова смотрелся

а Смолов играл? ахахахха
ну а если без шуток, то соглашусь.
а вот с Вами не совсем.Дзюба все таки свои голы положил.потому вряд ли к Дзюбе стоит так критично относится


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У нас кроме сетки есть более веские аргументы. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ljubljana
эх Саша, никак вот понять не могу....это хорошо что тебя нет на ЧМ или плохо

думаю, что лучше бы Дзюбы и Смолова смотрелся
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (2)

эх Саша, никак вот понять не могу....это хорошо что тебя нет на ЧМ или плохо
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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