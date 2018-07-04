Матео Ковачич не тренируется перед матчем со сборной России

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич не тренируется в общей группе команды в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира.За выход в полуфинал подопечные Златко Далича поборются с командой России. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт".Ковачич получил повреждение в матче 1/8 ЧМ-2018 против команды Дании, которое не позволяет ему работать без ограничений. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.Отмечается, что все остальные игроки "шашечных" занимаются в общей группе.