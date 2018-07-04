Болельщики из Марокко хотят остаться в России после посещения ЧМ-2018

Два марокканских болельщика приняли решение остаться в России после посещения страны во время чемпионата мира — 2018.Фанаты намерены поступить в калининградский университет имени Иммануила Канта. Об этом информирует официальный сайт учебного заведения.Отмечается, что марокканцев Рашида Хамиди Алдуя и Радуана Асдуи впечатлили в Калининграде люди, город и климат. Они уже подали документы для поступления в российский университет, однако могут быть зачислены в учебное заведение лишь в следующем году, когда пройдут языковую подготовку.