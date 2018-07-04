Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет...

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу предстоящей четвертьфинальной игры чемпионата мира Россия — Хорватия, а также рассказал о впечатлениях от матчей 1/8 финала турнира.- В субботу нам надо ждать очень трудной игры. Потому что в соперниках у нас команда очень хорошая, - отметил Силкин. - Так что для того, чтобы что-то из себя представлять, нужно играть так, как играли в последнем матче с испанцами. С полной самоотдачей, полной дисциплиной, не допуская ошибок. Тогда, возможно, нам повезет. Но не надо забывать, что в сборной Хорватии хорошие,очень организованные игроки. Фавориты в этом матче — хорваты, но, как известно, футбол такая игра, где не всегда побеждает сильнейший. Потенциально наши соперники сильнее. Многое зависит от того как игра сложится. В матче с испанцами пропустили, но хорошо,что отыгрались в первом тайме. Хотя статистика такова, что по воротам почти не били. Но тем не менее использовали момент, который был. Конечно, сложно подряд такие матчи играть. Считаю,что наша сборная достаточно сделала для того, чтобы снять с себя все проклятия, которые до чемпионата мира были со стороны болельщиков и всех остальных. Ребята должны выходить на поле, биться, максимально выкладываться - болельщики могут простить любой результат, если команда будет стараться.- Но видите, как у нас бывает: выиграли два матча в подгруппе и вышли — все замечательно, проиграли Уругваю — опять посыпалась критика. Но у нас такой характер — никуда от этого не денешься. Спорт такая штука, что нужно всегда выигрывать, чтобы всегда все были довольны. Поэтому хотелось бы пожелать нашей команде удачи. И родные стены должны помогать.- Ну, тактику будет выбирать тренер. Он с ребятами каждый день находится и знает, какое у кого игровое состояние. И, соответственно, из того, какие задумки будут у Черчесова, и будет складываться тактика. Кто знает, как они будут играть? Они изучают соперника, его сильные и слабые стороны... Не имеет значения, какой будет тактика, главное, чтобы она помогала ребятам добиваться результата. Игра забывается, а результат остается. Если наши сыграют удачно, они практически повторят успех команды советских времен. Тот единственный раз, когда на чемпионате мира мы попали в четверку. Это было всего один раз. И у нас есть такой шанс. Если ребята выполнят — просто молодцы будут.-Удивил больше всего, конечно, наш результат. А в остальном, я считаю, неожиданностей не было. Сенсацию могли преподнести японцы, но бельгийцы этого не допустили. Судьба места в четвертьфинале в игре сборных Англии и Колумбии решалась в серии пенальти. Мое мнение, англичане по делу вышли в четвертьфинал. Очень симпатично у них команда смотрится, на таких скоростях играет! Перспективная сборная.