Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет...

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|06.07
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет...
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу предстоящей четвертьфинальной игры чемпионата мира Россия — Хорватия, а также рассказал о впечатлениях от матчей 1/8 финала турнира.
- В субботу нам надо ждать очень трудной игры. Потому что в соперниках у нас команда очень хорошая, - отметил Силкин. - Так что для того, чтобы что-то из себя представлять, нужно играть так, как играли в последнем матче с испанцами. С полной самоотдачей, полной дисциплиной, не допуская ошибок. Тогда, возможно, нам повезет. Но не надо забывать, что в сборной Хорватии хорошие,очень организованные игроки. Фавориты в этом матче — хорваты, но, как известно, футбол такая игра, где не всегда побеждает сильнейший. Потенциально наши соперники сильнее. Многое зависит от того как игра сложится. В матче с испанцами пропустили, но хорошо,что отыгрались в первом тайме. Хотя статистика такова, что по воротам почти не били. Но тем не менее использовали момент, который был. Конечно, сложно подряд такие матчи играть. Считаю,что наша сборная достаточно сделала для того, чтобы снять с себя все проклятия, которые до чемпионата мира были со стороны болельщиков и всех остальных. Ребята должны выходить на поле, биться, максимально выкладываться - болельщики могут простить любой результат, если команда будет стараться.
- Болельщики после таких успехов уже давно все простили и готовы носить команду на руках.
- Но видите, как у нас бывает: выиграли два матча в подгруппе и вышли — все замечательно, проиграли Уругваю — опять посыпалась критика. Но у нас такой характер — никуда от этого не денешься. Спорт такая штука, что нужно всегда выигрывать, чтобы всегда все были довольны. Поэтому хотелось бы пожелать нашей команде удачи. И родные стены должны помогать.
- Тактики следует придерживаться такой же, как в игре с испанцами?
- Ну, тактику будет выбирать тренер. Он с ребятами каждый день находится и знает, какое у кого игровое состояние. И, соответственно, из того, какие задумки будут у Черчесова, и будет складываться тактика. Кто знает, как они будут играть? Они изучают соперника, его сильные и слабые стороны... Не имеет значения, какой будет тактика, главное, чтобы она помогала ребятам добиваться результата. Игра забывается, а результат остается. Если наши сыграют удачно, они практически повторят успех команды советских времен. Тот единственный раз, когда на чемпионате мира мы попали в четверку. Это было всего один раз. И у нас есть такой шанс. Если ребята выполнят — просто молодцы будут.
- Матчи 1/8 финала, чем больше всего удивили?
-Удивил больше всего, конечно, наш результат. А в остальном, я считаю, неожиданностей не было. Сенсацию могли преподнести японцы, но бельгийцы этого не допустили. Судьба места в четвертьфинале в игре сборных Англии и Колумбии решалась в серии пенальти. Мое мнение, англичане по делу вышли в четвертьфинал. Очень симпатично у них команда смотрится, на таких скоростях играет! Перспективная сборная.
- В субботу нам надо ждать очень трудной игры. Потому что в соперниках у нас команда очень хорошая, - отметил Силкин. - Так что для того, чтобы что-то из себя представлять, нужно играть так, как играли в последнем матче с испанцами. С полной самоотдачей, полной дисциплиной, не допуская ошибок. Тогда, возможно, нам повезет. Но не надо забывать, что в сборной Хорватии хорошие,очень организованные игроки. Фавориты в этом матче — хорваты, но, как известно, футбол такая игра, где не всегда побеждает сильнейший. Потенциально наши соперники сильнее. Многое зависит от того как игра сложится. В матче с испанцами пропустили, но хорошо,что отыгрались в первом тайме. Хотя статистика такова, что по воротам почти не били. Но тем не менее использовали момент, который был. Конечно, сложно подряд такие матчи играть. Считаю,что наша сборная достаточно сделала для того, чтобы снять с себя все проклятия, которые до чемпионата мира были со стороны болельщиков и всех остальных. Ребята должны выходить на поле, биться, максимально выкладываться - болельщики могут простить любой результат, если команда будет стараться.
- Болельщики после таких успехов уже давно все простили и готовы носить команду на руках.
- Но видите, как у нас бывает: выиграли два матча в подгруппе и вышли — все замечательно, проиграли Уругваю — опять посыпалась критика. Но у нас такой характер — никуда от этого не денешься. Спорт такая штука, что нужно всегда выигрывать, чтобы всегда все были довольны. Поэтому хотелось бы пожелать нашей команде удачи. И родные стены должны помогать.
- Тактики следует придерживаться такой же, как в игре с испанцами?
- Ну, тактику будет выбирать тренер. Он с ребятами каждый день находится и знает, какое у кого игровое состояние. И, соответственно, из того, какие задумки будут у Черчесова, и будет складываться тактика. Кто знает, как они будут играть? Они изучают соперника, его сильные и слабые стороны... Не имеет значения, какой будет тактика, главное, чтобы она помогала ребятам добиваться результата. Игра забывается, а результат остается. Если наши сыграют удачно, они практически повторят успех команды советских времен. Тот единственный раз, когда на чемпионате мира мы попали в четверку. Это было всего один раз. И у нас есть такой шанс. Если ребята выполнят — просто молодцы будут.
- Матчи 1/8 финала, чем больше всего удивили?
-Удивил больше всего, конечно, наш результат. А в остальном, я считаю, неожиданностей не было. Сенсацию могли преподнести японцы, но бельгийцы этого не допустили. Судьба места в четвертьфинале в игре сборных Англии и Колумбии решалась в серии пенальти. Мое мнение, англичане по делу вышли в четвертьфинал. Очень симпатично у них команда смотрится, на таких скоростях играет! Перспективная сборная.
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