Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет...

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет...

Сергей Силкин: с хорватами надо играть так же, как с испанцами - тогда, возможно, повезет... Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями по поводу предстоящей четвертьфинальной игры чемпионата мира Россия — Хорватия, а также рассказал о впечатлениях от матчей 1/8 финала турнира.

- В субботу нам надо ждать очень трудной игры. Потому что в соперниках у нас команда очень хорошая, - отметил Силкин. - Так что для того, чтобы что-то из себя представлять, нужно играть так, как играли в последнем матче с испанцами. С полной самоотдачей, полной дисциплиной, не допуская ошибок. Тогда, возможно, нам повезет. Но не надо забывать, что в сборной Хорватии хорошие,очень организованные игроки. Фавориты в этом матче — хорваты, но, как известно, футбол такая игра, где не всегда побеждает сильнейший. Потенциально наши соперники сильнее. Многое зависит от того как игра сложится. В матче с испанцами пропустили, но хорошо,что отыгрались в первом тайме. Хотя статистика такова, что по воротам почти не били. Но тем не менее использовали момент, который был. Конечно, сложно подряд такие матчи играть. Считаю,что наша сборная достаточно сделала для того, чтобы снять с себя все проклятия, которые до чемпионата мира были со стороны болельщиков и всех остальных. Ребята должны выходить на поле, биться, максимально выкладываться - болельщики могут простить любой результат, если команда будет стараться.

- Болельщики после таких успехов уже давно все простили и готовы носить команду на руках.

- Но видите, как у нас бывает: выиграли два матча в подгруппе и вышли — все замечательно, проиграли Уругваю — опять посыпалась критика. Но у нас такой характер — никуда от этого не денешься. Спорт такая штука, что нужно всегда выигрывать, чтобы всегда все были довольны. Поэтому хотелось бы пожелать нашей команде удачи. И родные стены должны помогать.

- Тактики следует придерживаться такой же, как в игре с испанцами?

- Ну, тактику будет выбирать тренер. Он с ребятами каждый день находится и знает, какое у кого игровое состояние. И, соответственно, из того, какие задумки будут у Черчесова, и будет складываться тактика. Кто знает, как они будут играть? Они изучают соперника, его сильные и слабые стороны... Не имеет значения, какой будет тактика, главное, чтобы она помогала ребятам добиваться результата. Игра забывается, а результат остается. Если наши сыграют удачно, они практически повторят успех команды советских времен. Тот единственный раз, когда на чемпионате мира мы попали в четверку. Это было всего один раз. И у нас есть такой шанс. Если ребята выполнят — просто молодцы будут.

- Матчи 1/8 финала, чем больше всего удивили?

-Удивил больше всего, конечно, наш результат. А в остальном, я считаю, неожиданностей не было. Сенсацию могли преподнести японцы, но бельгийцы этого не допустили. Судьба места в четвертьфинале в игре сборных Англии и Колумбии решалась в серии пенальти. Мое мнение, англичане по делу вышли в четвертьфинал. Очень симпатично у них команда смотрится, на таких скоростях играет! Перспективная сборная.
Теги: Силкин Сборная Хорватии Сборная России
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:09) #
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"Тренерище"! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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