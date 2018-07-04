Ринат Дасаев вошел в комиссию, определяющую кандидатов на звание вратаря года по версии ФИФА

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|06.07
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Ринат Дасаев вошел в комиссию, определяющую кандидатов на звание вратаря года по версии ФИФА
Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Ринат Дасаев вошел в состав комиссии, которая определит кандидатов на звание лучшего вратаря сезона-2017/18 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Также в состав данной комиссии вошли португалец Витор Байя, датчанин Петер Шмейхель, мексиканец Хорхе Кампос, англичанин Гордон Бэнкс, австралиец Марк Шварцер, колумбиец Рене Игита, уругваец Диего Форлан, малиец Фредерик Кануте и итальянец Алессандо Альтобелли.
Кроме того, ФИФА назвала состав комиссий, которые выберут кандидатов на получение других наград ФИФА. Претендентов на звание лучшего футболиста прошедшего сезона определят Сами Аль-Джабир из Саудовской Аравии, Чха Бом Гын из Южной Кореи, Дидье Дрогба из Кот-д`Ивуара, бразильцы Кака, Карлос Альберто Паррейра, Роналдо, новозеландец Уинтон Руфер, англичанин Фрэнк Лэмпард, итальянцы Фабио Капелло, Алессандро Неста, немец Лотар Маттеус, нигериец Эммануэль Амунике, шотландец Энди Роксбург.
Претендентов на приз Ференца Пушкаша автору лучшего гола сезона определят англичанин Алекс Скотт, немец Мирослав Клозе, француз Давид Трезеге, бразильянка Алина Пеллегрино, испанец Икер Касильяс, голландец Марко ван Бастен и аргентинец Пабло Аймар. Также будут вручены награды лучшей футболистке сезона, лучшему тренеру, лучшему тренеру в женском футболе, за честную игру ("фэйр-плей"), лучшим болельщикам, а также будет названа символическая команда года.
Комиссии представят десять претендентов в каждой номинации 23 июля, в этот день начнется голосование, в котором примут участие болельщики, тренеры и капитаны национальных сборных, представители СМИ. Голосование продлится до 10 августа, в сентябре списки претендентов будут сокращены до трех в каждой номинации.
ТАСС
Также в состав данной комиссии вошли португалец Витор Байя, датчанин Петер Шмейхель, мексиканец Хорхе Кампос, англичанин Гордон Бэнкс, австралиец Марк Шварцер, колумбиец Рене Игита, уругваец Диего Форлан, малиец Фредерик Кануте и итальянец Алессандо Альтобелли.
Кроме того, ФИФА назвала состав комиссий, которые выберут кандидатов на получение других наград ФИФА. Претендентов на звание лучшего футболиста прошедшего сезона определят Сами Аль-Джабир из Саудовской Аравии, Чха Бом Гын из Южной Кореи, Дидье Дрогба из Кот-д`Ивуара, бразильцы Кака, Карлос Альберто Паррейра, Роналдо, новозеландец Уинтон Руфер, англичанин Фрэнк Лэмпард, итальянцы Фабио Капелло, Алессандро Неста, немец Лотар Маттеус, нигериец Эммануэль Амунике, шотландец Энди Роксбург.
Претендентов на приз Ференца Пушкаша автору лучшего гола сезона определят англичанин Алекс Скотт, немец Мирослав Клозе, француз Давид Трезеге, бразильянка Алина Пеллегрино, испанец Икер Касильяс, голландец Марко ван Бастен и аргентинец Пабло Аймар. Также будут вручены награды лучшей футболистке сезона, лучшему тренеру, лучшему тренеру в женском футболе, за честную игру ("фэйр-плей"), лучшим болельщикам, а также будет названа символическая команда года.
Комиссии представят десять претендентов в каждой номинации 23 июля, в этот день начнется голосование, в котором примут участие болельщики, тренеры и капитаны национальных сборных, представители СМИ. Голосование продлится до 10 августа, в сентябре списки претендентов будут сокращены до трех в каждой номинации.
ТАСС
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