Григорий Иванов: было бы хорошо, чтобы временные трибуны остались на "Екатеринбург Арене"

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов считает логичным оставить временные трибуны стадиона "Екатеринбург Арена" и после чемпионата мира."Екатеринбург – город с населением больше миллиона человек, а стадион вмещает 35 тысяч зрителей. Было бы хорошо, чтобы они (временные трибуны) остались, но решаем не мы", - сказал Иванов.Ранее в 2014 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил РИА Новости, что арена после чемпионата мира перейдет в управление "Урала"."ФИФА должна передать стадион в управление (Свердловской) области. Есть большая вероятность, что в дальнейшем арена перейдет в управление футбольного клуба "Урал", я на это надеюсь. Газон после чемпионата мира в хорошем состоянии, но некоторые вещи на стадионе нужно поменять, ФИФА будет забирать свое оборудование", - добавил Иванов.