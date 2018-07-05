Сергей Карасев больше не будет судить матчи на ЧМ-2018

Россиянин Сергей Карасев не вошел в список арбитров, которые обслужат оставшиеся матчи на чемпионате мира в России, сообщает официальный сайт ФИФА.Карасев в качестве главного арбитра на чемпионате мира отработал один матч - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С.