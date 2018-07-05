На 56 матчей ЧМ-2018 пришли более 2,5 млн болельщиков

Первые 56 матчей ЧМ-2018 в России посетили более двух с половиной миллионов болельщиков.За играми группового этапа и 1/8 финала наблюдали со стадионов 2 576 584 человека. Средняя посещаемость игр составила около 46 010 болельщиков.