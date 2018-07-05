Английские фанаты устроили жестокую драку после победы сборной

Болельщики сборной Англии устроили массовую потасовку во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Колумбии.Инцидент произошел в одном из пабов города Чатем, графства Кент. Отмечается, что драка проходила во время просмотра игры национальной команды против Колумбии. На ролике можно наблюдать, как английские фанаты бросают друг в друга бутылки и кружки. В потасовке также участвовали женщины.Команда "трех львов" одержала победу над Колумбией в серии пенальти и вышла в четвертьфинал турнира.