Английские фанаты устроили жестокую драку после победы сборной

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Английские фанаты устроили жестокую драку после победы сборной

Болельщики сборной Англии устроили массовую потасовку во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Колумбии.

Инцидент произошел в одном из пабов города Чатем, графства Кент. Отмечается, что драка проходила во время просмотра игры национальной команды против Колумбии. На ролике можно наблюдать, как английские фанаты бросают друг в друга бутылки и кружки. В потасовке также участвовали женщины.

Команда "трех львов" одержала победу над Колумбией в серии пенальти и вышла в четвертьфинал турнира.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 09:10
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10
(4)
№10 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Какой ужас, в пабе подрались люди. Срочно на первые полосы!!
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Разозлились те, кого не пустили официально, представьте ,чтобы эти "хулюганы" были здесь.


ничего бы не было.
поверь.
у нас в Кёниге проходил матч Англия-Бельгия.
так вот, вся эта п3добратия была тише воды ниже травы до, во время матча в фанзоне и после матча на улицах города.
словно и не англичане вовсе ))))

даже скучно..

это не Франция, и бриТТоголовые отлично осознали этот факт.
кто только попытался бы вякнуть- накормили бы русским гостеприимством по самые гланды.

а вот пить они не умеют точно- надрывно блюющий в кустах хуллз -зрелище откровенно жалкое..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Разозлились те, кого не пустили официально, представьте ,чтобы эти "хулюганы" были здесь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Это была провокация, чтобы предвосхитить то что было бы.
Вызвал огонь на себя. smile
Но мы все ровно без этого не можем. smile
Без грязи. Кто же все таки свиньи?
Это был просто вопрос. "Да мы"или "нет не мы".
Прошу отвечать по существу. smile

Это последняя моя провокация, больше не будет.
Нас не изменить. Мы (ПОКА) не умеем себя вести.
На ЧМ,стадионах, фан-зонах замечательно. Сам посещал.
Но то, что творится в сетях в моей голове не угладывается.
Полная деградация за 10 лет моего пребывания здесь.
Тогда все же адекватных людей здесь было больше.
Можно было предметно, без оскорблений поговорить со многими.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: Поло (Сегодня, 09:48) #
  • 0
  •  (6)

Графство "Кент"...

Почему не написали про драку в Овсищах тверской области?

Так вот и Путин-водолей: "Мы-то не ангелы, но вот посмотрите на Украину..."
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 09:44) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Инцидент произошел в одном из пабов города Чатем, графства Кент.


"Газета.ру"


Очередной говнофейк от рашкоСМИ, снятый где-то под Рязанью.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№4 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 09:39) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: foxship
Сейчас здесь начнется !
Англы - свиньи, россияне - святые.

Готов получить минус 100, но истина дороже.


Чет не началось)) Да и с "истиной"- просто пернул в лужу. Дурачок))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 09:35) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Сейчас здесь начнется !
Англы - свиньи, россияне - святые.

Если некоторые англы -свиньи, причём тут россияне?) в чём твоя истина?)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ты хоть новость прочитай, прежде чем чушь писать
Цитата: foxship
Сейчас здесь начнется !
Англы - свиньи, россияне - святые.

Готов получить минус 100, но истина дороже.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 09:22) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Сейчас здесь начнется !
Англы - свиньи, россияне - святые.

Готов получить минус 100, но истина дороже.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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