Евгений Малкин: хоккей никогда не сравнится с футболом, футбол спорт номер один даже в России

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин считает, что футбол – главный вид спорта в России."Я помню, мы играли чемпионат мира по хоккею в Москве, и была шумиха. Но сейчас в Москве идет чемпионат мира по футболу – и это совершенно другой ажиотаж. Абсолютно все смотрят матчи, болельщики сходят с ума, а какие гулянья на улицах!Так что, конечно, хоккей никогда не сможет сравняться с футболом. Думаю, что футбол – все равно спорт номер один в России, как бы его не ругали", - сказал Малкин.