Неймар, в общей сложности, провел 14 минут на газоне во время игр ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Неймар, в общей сложности, провел 14 минут на газоне во время игр ЧМ-2018

Форвард сборной Бразилии Неймар существенно затягивает время по ходу матчей ЧМ-2018 после нарушений правил на нем.

Против 26-летнего нападающего "ПСЖ" в четырех матчах сфолили 23 раза. Неймар провел на газоне 13 минут и 50 секунд.

Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала с Мексикой (2:0) – пять с половиной минут.

После матча мексиканцы были крайне недовольны симуляциями бразильца.

As
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 11:11
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№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:13) #
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online

Цитата: Женёка
Представьте что бы было если бы против него играл Вини Джонс, ну или хотя бы Гаттузо...

От Винни Пуха бы ничего не осталось , мокрое место . Кот стал бегать за судейкой - *** дьявольская ты! - Уберите бешеного кота, у меня прививки нет. Кот прыгнул на судью , прямо в шею вонзил клыки. Ебаный кот заорал судья, это же футбольное поле а не цирк. Но было поздно. Жирдяй распластался на зеленом газоне , подняв вверх ноги. Вот так вот. Кот поклонился зрителям.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Женёка
Представьте что бы было если бы против него играл Вини Джонс, ну или хотя бы Гаттузо...

Или Юрий Ковтун
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№9 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 12:03) #
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И даже VAR не помогает.
Дать бы ему пару раз желтые за симуляцию, может тогда поумнеет.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Представьте что бы было если бы против него играл Вини Джонс, ну или хотя бы Гаттузо...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:58) #
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online

Цитата: Пивовед
неужели этот дятел не понимает, как отвратительно до брезгливости выглядит его убогий спектакль,

На сцене появились дуболомы. Мы разнесем этот спектакль ко всем чертям!. В огромных трусах до колен. Щас переломаеим всё к едрене фене- всё уничтожим. Кто сказал что футбол , спектакль? Футбол это жестокая драма. Коту досталось- оторвали ухо. Но он успел пробить штрафной. Зрители кричали- кот ищо мимо стенки в самый угол, просим, сэр. . Нет , я на замену иду, Вот товарищ Неймар лучше кота, господа )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Челси»
Не стать ему величайшим.
За такое ЗМ не дают, его не признают футболисты и тренеры.
А когда-то верил в него...


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
неужели этот дятел не понимает, как отвратительно до брезгливости выглядит его убогий спектакль, когда этот симулянт сначала корчится на поле в нечеловеческих муках, всем своим видом призывая эвтаназию, а потом встаёт и той же самой оторванно-переломанно-раздробленно-гангренозной ногой спокойно пробивает штрафной ?

и никто этому бразильскому *мужчине* не может об этом сказать ?
странно, как журналисты, обожающие неудобные вопросы, упускают такой шанс макнуть истеричку в его же собственное дерьмо..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:48) #
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online

Прочь руки от Неймара, господа. Шли бы вы на пилораму дрова рубить а не в футбол играть. Кри Ро где и где этот вагон дервянных солдат?
Der Kater und das Unternehmen ( T M ) )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
В июне же чемпионат,тепло, в ноябре не лежал бы столько.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:43) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nongames
Всё закончится тем, что его поломают по серьезному, чтоб в холостую не корчился. С теми кто так себя ведет, даже в детских футбольных школах, начинают играть жестко, я бы даже сказал иногда жестоко. Так что Неймар еще встретит своего палача, рано или поздно, а сломать пополам даже без фола можно.

ну а чего.все равно упадет.все равно на нем карту получишь.так то хоть за дело будет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: nongames СПБ (Сегодня, 11:30) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Всё закончится тем, что его поломают по серьезному, чтоб в холостую не корчился. С теми кто так себя ведет, даже в детских футбольных школах, начинают играть жестко, я бы даже сказал иногда жестоко. Так что Неймар еще встретит своего палача, рано или поздно, а сломать пополам даже без фола можно.
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
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