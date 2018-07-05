Неймар, в общей сложности, провел 14 минут на газоне во время игр ЧМ-2018

Форвард сборной Бразилии Неймар существенно затягивает время по ходу матчей ЧМ-2018 после нарушений правил на нем.Против 26-летнего нападающего "ПСЖ" в четырех матчах сфолили 23 раза. Неймар провел на газоне 13 минут и 50 секунд.Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала с Мексикой (2:0) – пять с половиной минут.После матча мексиканцы были крайне недовольны симуляциями бразильца.