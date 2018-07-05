Пеп Гвардиола является потенциальным кандидатом на пост тренера сборной Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины хочет пригласить на пост главного тренера сборной Хосепа Гвардиолу.Аргентинские чиновники готовы предложить Пепу зарплату в размере 12 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером национальных команд в мире - сейчас лидерство принадлежит Йоахиму Леву, который получает в сборной Германии около 4 млн евро.Недавно Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2021 года и с зарплатой 23 миллиона евро в год является самым высокооплачиваемым тренером мира.Перед ЧМ-2018 Гвардиола выражал желание в будущем потренировать одну из сборных. В октябре 2016 года форвард "Ман Сити" Серхио Агуэро рассказал о своем разговоре с тренером, который сообщил ему, что "хотел бы тренировать сборную Аргентины".