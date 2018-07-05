Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо выразил поддержку лидеру бразильской команды Неймару, который подвергается критике за свои симуляции и чрезмерную артистичность после многих фолов на нем по ходу игры.

"Неймар, продолжай играть так, как ты всегда играл. Не волнуйся по поводу комментариев из других стран, сборный которых уже вылетели с ЧМ-2018. Если тебе нужно сделать финт или провести мяч с дриблингом — делай это, если надо забить — забивай. Если тебе нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это. Главное - результат!" - написал бразилец в своем инстаграме.

Инстаграм Ривалдо
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 13:44
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12
(4)
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Карточки за симуляцию никто не отменял,а вообще пора прекращать этот валеж
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
надеюсь нарвутся на адекватного судью, который пропишет красненькую разочек....
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Предсмертные симуляции Ривалдо до сих пор а памяти. Подобные твари убивают футбол
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Apant1 (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (1)

Если нужно выставлять автобус, для победы сборной России, пускай выставляют. В своём глазу бревна никто не замечает.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:24) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: T 34
Симулянт-симулянта

точка.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 14:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ривалдо тоже опозорился на весь мир на ЧМ, когда в матче с Турцией так же симулировал. Симулянт-симулянта видит из далека
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 13:54) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Напоритесь на Бельгию, они потянут время потом не плачьте


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:54) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Это не спортсмены... чмыри какие-то


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (2)

надо дополнительным показателем ввести баллы за артистизм
Регистрация: 1.05.2009 [жалоба]
№3 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Напоритесь на Бельгию, они потянут время потом не плачьте


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Ковалёв
Вам бы в балет...

правда в балете серьезные травмы не менее реальны.если даже не чаще...
а так все помнят "игру" ривалдо в 2002. если верно помню, то с китаем он там выдал сольное исполнение


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (4)
online

Вам бы в балет...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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