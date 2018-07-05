Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо выразил поддержку лидеру бразильской команды Неймару, который подвергается критике за свои симуляции и чрезмерную артистичность после многих фолов на нем по ходу игры."Неймар, продолжай играть так, как ты всегда играл. Не волнуйся по поводу комментариев из других стран, сборный которых уже вылетели с ЧМ-2018. Если тебе нужно сделать финт или провести мяч с дриблингом — делай это, если надо забить — забивай. Если тебе нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это. Главное - результат!" - написал бразилец в своем инстаграме.