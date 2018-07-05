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Руководство ФК "Карпаты" расторгло контракт с вратарем из-за поддержки сборной России

Голкипера юношеской команды "Карпат" Михаила Готру отчислили из клуба за поддержку сборной России во время матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

Вратарь разместил несколько фото в инстаграм со словами и символикой в поддержку российской сборной, после чего руководство клуба решило прекратить сотрудничество с футболистом.

Сайт болельщиков ФК "Карпаты"
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:37
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17
(2)
№17 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 16:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Филимонов,
За укроскотов впрягаться - последнее дело! И мразь здесь одна - это ты петушина с бандеровских и корнями.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№16 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:45) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Кастрюльку снять не пробовал?ваше руководство прежде всего выдумывает для вас врагов,что и подтверждает данная новость

Неадекватная киселевоголовая дура, я с России. Но подобных тебе мрaзей презираю
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
За использование русского языка пока не увольняют ? А то в Украине и не останется никого . А если короче - больные , жалкие люди . Увы .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Филимонов
Цитата: Frankenstein
Страна это громко сказано,проскакали вы страну,скоро и на карте не найти будет,вот так то Филя)

Дoлбoeбы, киселевоголовые, украинцы русским не враги. Подобные тебе твapи хотят сделать украинцев и русских врагами, но kуй у вас это получится

Кастрюльку снять не пробовал?ваше руководство прежде всего выдумывает для вас врагов,что и подтверждает данная новость
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 15:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь это все скоро закончится, у многих родни там не меньше чем здесь.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№12 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:16) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Страна это громко сказано,проскакали вы страну,скоро и на карте не найти будет,вот так то Филя)

Дoлбoeбы, киселевоголовые, украинцы русским не враги. Подобные тебе твapи хотят сделать украинцев и русских врагами, но kуй у вас это получится
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Дураки они и в Африке дураки.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Филимонов
Респект воротнику, галичанам - смерть

Цитата: Frankenstein
Страна шапито

чучело, не трогай страну Украина, Галичина это не Украина. Такие же враги для Украины, как и для России

Страна это громко сказано,проскакали вы страну,скоро и на карте не найти будет,вот так то Филя)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Тут должа быть нетленная фраза Лаврова
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№8 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Респект воротнику, галичанам - смерть

Цитата: Frankenstein
Страна шапито

чучело, не трогай страну Украина, Галичина это не Украина. Такие же враги для Украины, как и для России
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Печально, когда больше рады соседским неудачам, чем своим успехам.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 14:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот таким не сложным образом парень расторг контракт с клубом. Кому нужны трансферы или выкупные Неймара, если можно вот так?! joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: casabl (Сегодня, 14:49) #
  • +7
  •  (9)

Мыхайло, приезжай в Россию, ну их этих довойопов.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ДБл
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:45) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Страна шапито
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ебланы
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:40) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Совсем у нелюдей крыша сорвалась.
Желаю парню ехать в Россию и играть у нас
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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