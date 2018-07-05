Руководство ФК "Карпаты" расторгло контракт с вратарем из-за поддержки сборной России

Голкипера юношеской команды "Карпат" Михаила Готру отчислили из клуба за поддержку сборной России во время матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти).Вратарь разместил несколько фото в инстаграм со словами и символикой в поддержку российской сборной, после чего руководство клуба решило прекратить сотрудничество с футболистом.