8 человек из сборной России, за которых особенно радостно

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|06.07
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:44
Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это (12)
Ривалдо - Неймару: если нужно упасть после фола, чтобы задержать время для победы — делай это (12)
12:48
Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить? (6)
Караваев: смысл сидеть всю карьеру на лавке в России? Да, ты с деньгами, но что потом вспомнить? (6)
12:31
Тренировка сборной России: Жирков работает в спортзале, Дзагоев - в общей группе с некоторыми ограничениями (1)
Тренировка сборной России: Жирков работает в спортзале, Дзагоев - в общей группе с некоторыми ограничениями (1)
11:07
Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого не заслужили
Евсеев об исчезновении "Амкара": обидно за ребят, обидно за болельщиков - они этого не заслужили
10:33
Отец Игуаина: мой сын и Агуэро забили 600 голов на двоих. А Аргентина играла против Франции с "ложной девяткой"! (1)
Отец Игуаина: мой сын и Агуэро забили 600 голов на двоих. А Аргентина играла против Франции с "ложной девяткой"! (1)
08:43
"Левада-центр": повышение пенсионного возраста запомнилось россиянам хуже, чем матчи ЧМ-2018 (23)
"Левада-центр": повышение пенсионного возраста запомнилось россиянам хуже, чем матчи ЧМ-2018 (23)
Вчера, 23:43
Максим Митрофанов покинул "Зенит" (11)
Максим Митрофанов покинул "Зенит" (11)
Вчера, 23:23
Бразильский судья Сандро Риччи рассудит Россию и Хорватию (23)
Бразильский судья Сандро Риччи рассудит Россию и Хорватию (23)
Вчера, 23:21
"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло" (10)
"Спартак" намерен подписать защитника "Сассуоло" (10)
8 человек из сборной России, за которых особенно радостно
Да, играет вся команда, выкладываются по максимуму все, но футбол без выделений отдельных личностей скучен, как флэш-интервью тренеров РФПЛ. Автор Rusfootball.info выделяет не лучших игроков, не главных героев, а тех личностей, за которых перед четвертьфиналом с Хорватии радуется по-особенному: кто-то оставит о себе славную память, а для кого-то этот ЧМ может стать отличным трамплином перед взлётом в карьере.
Игорь Акинфеев
Конечно, эксперты, бывшие футболисты, Александр Филимонов с экранов телевизоров и страниц интернет-порталов в любом случае характеризовали бы Игоря как лучшего вратаря страны за долгие годы. Но если немного пробежать по Интернету, который Акинфеев называет помойкой, то нетрудно заметить, что в глазах народа, не болеющего за ЦСКА, его репутация всё-таки немного иная.
Неприветливый, угрюмый, закрытый, лишённый чувства юмора и самоиронии Акинфеев своим поведением сам делал многое, чтобы его не переставали троллить по поводу лигочемпионской серии. В сборной он запомнился не прекрасным Евро-2008, а закидушкой от корейцев и лазером от алжирцев в 2014-м, добавив к этому эпичное кунг-фу с Мексикой на кубке конфедераций.
Но своим упорным трудом и профессионализмом, возвращением после тяжелейших травм Игорь всё-таки заслужил другой репутации. Даже на групповом этапе он не дал никаких поводов для похвалы, оставшись без работы в первых двух матчах и пропустив трёшку с ошибками от Уругвая. Игра с Испанией была вознаграждением, которым Игорь наградил себя сам за свою карьеру, в которой более запоминающимися были привозы. Теперь всё иначе: если в оставшемся (оставшихся) играх Акинфеев не напортачит, его можно признать национальным героем, вратарём республики и кем угодно. Он всё это заслужил.
Марио Фернандес
Натурализация немцев, умеющих говорить по-русски, провалилась: Нойштедтер с Раушем так и не стали своими в команде Станислава Черчесова. У немого и, по некоторым сведениям, глухого к русской речи Марио это тоже не получалось: он пропускал игры из-за травм, а когда выходил на поле, умудрялся выглядеть не сильно лучше Смольникова.
Но при всей патриотичной позиции, сомнений не было: игрок такого класса нашей команде необходим. Фернандес провёл на высочайшем уровне групповой этап, а в матче с Испанией превзошёл лучшие образцы игры защитника. И это несмотря на то, что Смольников в группе дал ему отдохнуть всего полчаса вместо запланированных полутора.
Против испанцев Фернандес стоял непроходимой крепостью. Он не давал обыграть себя 1 в 1, он выигрывал единоборства и виртуозно ставил корпус, всякий раз давая еле катящемуся мячу покинуть пределы поля. В 1 тайме Марио даже атаковал!
На Фернандеса на этом ЧМ ложилась дополнительная ответственность: ошибись он, именно ему бы досталось больше всех от «патриотов» и депутатов, смотрящих футбол раз в 2 или 4 года. Он моментально стал бы наёмником, которому чужд русский дух, а, может, ещё и предателем, работающим на западные спецслужбы. Но своим профессионализмом и самоотдачей Марио дал повод говорить о себе только в восхищённых тонах и гордо пронёс взваленную на себя огромную ответственность перед страной, за которую мог и не играть.
Илья Кутепов
2018-й год Илья начал с провала в игре с «Атлетиком» и без Джикии. Всех обуял ужас: не дай Бог, братья не согласятся выступать за сборную и в состав придётся ставить Кутепова?! Черчесов, к слову, пытался этого избежать, но после австрийского перфоманса Граната Илья занял место в составе и его не отдавал. Отдал он только голевую передачу на Дзюбу.
Теперь защитника, над которым смеялись свои же болельщики, хотят приобрести за 12 миллионов евро не последние европейские клубы. Черчесов здорово замаскировал недостатки Ильи, которые, конечно же, никуда не испарились. Но не стоит забывать, что сам Илья менее чем полгода назад мог испариться из футбольного пространства, сесть на скамейку «Спартака», а потом вслед за Паршивлюком, Макеевым и Песьяковым отправиться к Валере в «Ростов». Вместо этого он стал основным игроком одной из восьми лучших команд чемпионата мира, провёл очень сильный матч с Испанией и даже может уехать в Европу.
Чемпионат мира закончится, праздник в российских городах превратится в тыкву, но Илье совсем не обязательно снова превращаться в того сырого и медленного привозчика, к которому все привыкли.
Сергей Игнашевич
Знаете, может, даже здорово, что Березуцкие отказались играть за сборную. Тогда бы Черчесов мог не отходить от 5 защитников, играть как раньше. Но в этом случае несчастье и резкий переход к новой тактике помог нашей команде одержать две блестящие победы. А вот Игнашевич этой команде был необходим. Как лидер, как дядька, как организатор, как человек с железными нервами, всё повидавший. Конечно, в паре с Кудряшовым или Гранатом ни о каком преображении Кутепова мы бы, скорее всего, не говорили.
Как и Акинфеев, Сергей заслужил такого достижения. Но за него радостно не просто из-за четвертьфинала – всё-таки у него уже есть Кубок УЕФА и бронза Евро. Просто всё могло закончиться для Игнашевича совсем по-другому: завершать карьеру автоголом и привезённым в свои ворота пенальти в концовке овертайма (спасибо VAR!) было бы совсем грустно. Ведь всем было бы наплевать, что без Игнашевича ни до какого овертайма сборная бы не дотянула.
Но Дзюба закрыл автогол, видеоарбитры простили, а сам Сергей подошёл к «точке» и увереннейшим образом уничтожил лучшего вратаря мира в послематчевой серии. Вот такое завершение карьеры – то, на что за эти годы действительно наиграл Игнашевич.
Роман Зобнин
Рома пропустил первый крупный турнир в карьере, но смог на деле доказать, что «вернусь ещё сильнее» - это не пустые слова, которые спортсмены говорят после каждой травмы. Зобнин действительно окреп и превратился в настоящего лидера. Если в чемпионском сезоне «Спартака» он подчищал за Фернандо с Глушаковым, проделывая колоссальный объем работы, но порой оставаясь в тени, то сейчас Зобнин – полноценный лидер сборной России. Он по-прежнему пашет как проклятый, но становится тем человеком, на которого команда может опереться в самый трудный момент. Так что на этом фото всё должно быть наоборот.
Вспомните тот же угловой, на котором Дзюба заработал пенальти. Конечно же, его заработал Зобнин. Рома не боится идти вперёд своим силовым дриблингом, успевает отрабатывать назад, исправляя ошибки партнёров, грамотно располагается в зоне и выходит на перехваты. Как хотите, а для меня Зобнин – пока лучший игрок сборной России на чемпионате мира. Даже в матче с Уругваем, тяжёлом и безнадёжном, он выделялся солидной и мощной игрой. Сам с трибуны видел.
Так что если скауты европейских клубов, заметив Кутепова, не увидели Зобнина, то либо они слепые, либо просто понимают, что такой игрок им не по карману. Пора бы уже его фамилии начать мелькать по соседству с Головиным в лентах трансферных новостей.
Денис Черышев
Не всем было понятно, чем же Денис Черышев лучше Александра Ташаева, тем более и играть-то он может только слева. Ломкий игрок не показывал нормального футбола очень давно и, казалось, перешёл к заключительной стадии своей карьеры в «Вильярреале», где ничем интересным не отмечался.
Но на этом чемпионате мира любой спорный и нелогичный ход Станислава Черчесова обречён на успех. Ну почему не выпустить по позиции вместо Дзагоева Алексея Миранчука? Нет, Черчесов выпускает Черышева и срывает джекпот, а Денис ловит кураж. К игре с Уругваем ему уже всё равно, в какие ворота забивать. В матче с испанцами он выходит не в старте, пашет на команду и снова забивает, в серии пенальти.
Денис прав, говоря о том, что глобально в его жизни после ЧМ ничего не изменится. Разве что, «Вильярреал» не станет искать, куда спихнуть хрустального и не приносящего пользы футболиста, а даст ещё 1 шанс. Конечно, карьера Дениса не пойдёт на взлёт из-за этого перфоманса, за ним не выстроится очередь из покупателей, но сейчас он переживает лучшие моменты своей карьеры. Которые, опять же, полностью заслуженны непримиримой борьбой с собственными болячками и постоянным преодолениями себя, когда всем кажется, что ничего уже не получится и лучше отступиться.
Артём Дзюба
Осенью прошлого года Дзюба упал на дно: он при странных обстоятельствах уехал из сборной и вернулся в клуб, где ему были не рады. Не надо думать, что у Дзюбы не было шансов: Манчини часто выпускал его на поле, но не получал никакого выхлопа. Артём был ужасающе плох и нуждался в новом вызове.
Им стал чемпионат мира, куда Артём попал через самое эффективное своё состояние: режим доказывания. Сейчас Дзюба уже не балабол и полено, а лучший силовой форвард чемпионата мира, спаситель нации, русский богатырь и далее по списку. Спартаковцы сколько угодно могут ненавидеть Артёма, но его голам на чемпионате мира они радовались со всей страной.
Нет, Дзюба не стал меньше болтать. Он по-прежнему мелькает в главных новостях со своими огненными цитатами, но он пашет на тренировках, умирает на поле и добивается своего. Красивая история могла бы закончиться отъездом в Англию, где такой форвард однозначно пригодился бы всем клубам не из топ-6, но почти 30-летний таран – товар неликвидный, да ещё и очень нужный Сергею Семаку.
Так что здесь история, схожая с акинфеевской, несмотря на всю разницу в характерах этих игроков. Это история о наследии и репутации, о том, каким запомнят Дзюбу. Я однозначно запомню героем домашнего чемпионата мира, который жил игрой, а не поленом/трепачом/предателем и далее по списку.
Станислав Черчесов
Про то, какой Станислав Саламович король и как работают его странные, на первый взгляд, ходы, вы уже должны были прочитать здесь. Он всех умыл, всем всё доказал.
Радостно именно после матча с Испанией за него, потому что устройся на предсказуемые 0:2, 0:3, нашлись бы критики, которым Черчесов никому ничего не доказал. Разгромили два днища, а обеим нормальным командам слили без вариантов – и Черчесов из национального героя превращается в тренера, который просто не обделался.
Конечно, упорные люди типа Андрея Канчельскиса по-прежнему не хотят признавать заслуги Черчесова и говорят, что автобус может поставить любой. Но не настолько эффективный и грамотный. Даже выход Смолова вместо Дзюбы, при всех атакующих косяках Фёдора и внешней глупости замены, привёл к закрытию Бускетса.
Нет, всё это – не про везение и не про слабых испанцев. На пресс-конференции Станислав Саламович рассказал, что так долго с футболистами не разговаривал никогда. Была проведена огромная работа. Многие тренеры перед чемпионатом мира могли бы начать паниковать, окончательно утратили бы контакт с футболистами, но невозмутимый Черчесов делал вид, что всё идёт по плану. Вряд ли так и было, но разброда и шатаний в команде не возникло, а результаты превзошли все ожидания и реальную силу этой команды.
Нет, Черчесов не везучий физрук. Он, конечно, везучий, но удача без отличной физической подготовки и глубокой тактической работы, без чистых побед в тренерских дуэлях, не позволила бы нашей сборной добиться лучшего результата в истории, когда казалось, что команды хуже у нас ещё не было.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Игорь Акинфеев
Конечно, эксперты, бывшие футболисты, Александр Филимонов с экранов телевизоров и страниц интернет-порталов в любом случае характеризовали бы Игоря как лучшего вратаря страны за долгие годы. Но если немного пробежать по Интернету, который Акинфеев называет помойкой, то нетрудно заметить, что в глазах народа, не болеющего за ЦСКА, его репутация всё-таки немного иная.
Неприветливый, угрюмый, закрытый, лишённый чувства юмора и самоиронии Акинфеев своим поведением сам делал многое, чтобы его не переставали троллить по поводу лигочемпионской серии. В сборной он запомнился не прекрасным Евро-2008, а закидушкой от корейцев и лазером от алжирцев в 2014-м, добавив к этому эпичное кунг-фу с Мексикой на кубке конфедераций.
Но своим упорным трудом и профессионализмом, возвращением после тяжелейших травм Игорь всё-таки заслужил другой репутации. Даже на групповом этапе он не дал никаких поводов для похвалы, оставшись без работы в первых двух матчах и пропустив трёшку с ошибками от Уругвая. Игра с Испанией была вознаграждением, которым Игорь наградил себя сам за свою карьеру, в которой более запоминающимися были привозы. Теперь всё иначе: если в оставшемся (оставшихся) играх Акинфеев не напортачит, его можно признать национальным героем, вратарём республики и кем угодно. Он всё это заслужил.
Марио Фернандес
Натурализация немцев, умеющих говорить по-русски, провалилась: Нойштедтер с Раушем так и не стали своими в команде Станислава Черчесова. У немого и, по некоторым сведениям, глухого к русской речи Марио это тоже не получалось: он пропускал игры из-за травм, а когда выходил на поле, умудрялся выглядеть не сильно лучше Смольникова.
Но при всей патриотичной позиции, сомнений не было: игрок такого класса нашей команде необходим. Фернандес провёл на высочайшем уровне групповой этап, а в матче с Испанией превзошёл лучшие образцы игры защитника. И это несмотря на то, что Смольников в группе дал ему отдохнуть всего полчаса вместо запланированных полутора.
Против испанцев Фернандес стоял непроходимой крепостью. Он не давал обыграть себя 1 в 1, он выигрывал единоборства и виртуозно ставил корпус, всякий раз давая еле катящемуся мячу покинуть пределы поля. В 1 тайме Марио даже атаковал!
На Фернандеса на этом ЧМ ложилась дополнительная ответственность: ошибись он, именно ему бы досталось больше всех от «патриотов» и депутатов, смотрящих футбол раз в 2 или 4 года. Он моментально стал бы наёмником, которому чужд русский дух, а, может, ещё и предателем, работающим на западные спецслужбы. Но своим профессионализмом и самоотдачей Марио дал повод говорить о себе только в восхищённых тонах и гордо пронёс взваленную на себя огромную ответственность перед страной, за которую мог и не играть.
Илья Кутепов
2018-й год Илья начал с провала в игре с «Атлетиком» и без Джикии. Всех обуял ужас: не дай Бог, братья не согласятся выступать за сборную и в состав придётся ставить Кутепова?! Черчесов, к слову, пытался этого избежать, но после австрийского перфоманса Граната Илья занял место в составе и его не отдавал. Отдал он только голевую передачу на Дзюбу.
Теперь защитника, над которым смеялись свои же болельщики, хотят приобрести за 12 миллионов евро не последние европейские клубы. Черчесов здорово замаскировал недостатки Ильи, которые, конечно же, никуда не испарились. Но не стоит забывать, что сам Илья менее чем полгода назад мог испариться из футбольного пространства, сесть на скамейку «Спартака», а потом вслед за Паршивлюком, Макеевым и Песьяковым отправиться к Валере в «Ростов». Вместо этого он стал основным игроком одной из восьми лучших команд чемпионата мира, провёл очень сильный матч с Испанией и даже может уехать в Европу.
Эмоции... pic.twitter.com/XASrWPTScc— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Чемпионат мира закончится, праздник в российских городах превратится в тыкву, но Илье совсем не обязательно снова превращаться в того сырого и медленного привозчика, к которому все привыкли.
Сергей Игнашевич
Знаете, может, даже здорово, что Березуцкие отказались играть за сборную. Тогда бы Черчесов мог не отходить от 5 защитников, играть как раньше. Но в этом случае несчастье и резкий переход к новой тактике помог нашей команде одержать две блестящие победы. А вот Игнашевич этой команде был необходим. Как лидер, как дядька, как организатор, как человек с железными нервами, всё повидавший. Конечно, в паре с Кудряшовым или Гранатом ни о каком преображении Кутепова мы бы, скорее всего, не говорили.
Как и Акинфеев, Сергей заслужил такого достижения. Но за него радостно не просто из-за четвертьфинала – всё-таки у него уже есть Кубок УЕФА и бронза Евро. Просто всё могло закончиться для Игнашевича совсем по-другому: завершать карьеру автоголом и привезённым в свои ворота пенальти в концовке овертайма (спасибо VAR!) было бы совсем грустно. Ведь всем было бы наплевать, что без Игнашевича ни до какого овертайма сборная бы не дотянула.
Но Дзюба закрыл автогол, видеоарбитры простили, а сам Сергей подошёл к «точке» и увереннейшим образом уничтожил лучшего вратаря мира в послематчевой серии. Вот такое завершение карьеры – то, на что за эти годы действительно наиграл Игнашевич.
Роман Зобнин
Рома пропустил первый крупный турнир в карьере, но смог на деле доказать, что «вернусь ещё сильнее» - это не пустые слова, которые спортсмены говорят после каждой травмы. Зобнин действительно окреп и превратился в настоящего лидера. Если в чемпионском сезоне «Спартака» он подчищал за Фернандо с Глушаковым, проделывая колоссальный объем работы, но порой оставаясь в тени, то сейчас Зобнин – полноценный лидер сборной России. Он по-прежнему пашет как проклятый, но становится тем человеком, на которого команда может опереться в самый трудный момент. Так что на этом фото всё должно быть наоборот.
После матча в раздевалке @TeamRussia побывал Дмитрий Анатольевич Медведев и поздравил команду с победой! ??— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
@MedvedevRussia pic.twitter.com/YZOEmAbWzD
Вспомните тот же угловой, на котором Дзюба заработал пенальти. Конечно же, его заработал Зобнин. Рома не боится идти вперёд своим силовым дриблингом, успевает отрабатывать назад, исправляя ошибки партнёров, грамотно располагается в зоне и выходит на перехваты. Как хотите, а для меня Зобнин – пока лучший игрок сборной России на чемпионате мира. Даже в матче с Уругваем, тяжёлом и безнадёжном, он выделялся солидной и мощной игрой. Сам с трибуны видел.
Так что если скауты европейских клубов, заметив Кутепова, не увидели Зобнина, то либо они слепые, либо просто понимают, что такой игрок им не по карману. Пора бы уже его фамилии начать мелькать по соседству с Головиным в лентах трансферных новостей.
Денис Черышев
Не всем было понятно, чем же Денис Черышев лучше Александра Ташаева, тем более и играть-то он может только слева. Ломкий игрок не показывал нормального футбола очень давно и, казалось, перешёл к заключительной стадии своей карьеры в «Вильярреале», где ничем интересным не отмечался.
Но на этом чемпионате мира любой спорный и нелогичный ход Станислава Черчесова обречён на успех. Ну почему не выпустить по позиции вместо Дзагоева Алексея Миранчука? Нет, Черчесов выпускает Черышева и срывает джекпот, а Денис ловит кураж. К игре с Уругваем ему уже всё равно, в какие ворота забивать. В матче с испанцами он выходит не в старте, пашет на команду и снова забивает, в серии пенальти.
Денис прав, говоря о том, что глобально в его жизни после ЧМ ничего не изменится. Разве что, «Вильярреал» не станет искать, куда спихнуть хрустального и не приносящего пользы футболиста, а даст ещё 1 шанс. Конечно, карьера Дениса не пойдёт на взлёт из-за этого перфоманса, за ним не выстроится очередь из покупателей, но сейчас он переживает лучшие моменты своей карьеры. Которые, опять же, полностью заслуженны непримиримой борьбой с собственными болячками и постоянным преодолениями себя, когда всем кажется, что ничего уже не получится и лучше отступиться.
Артём Дзюба
Осенью прошлого года Дзюба упал на дно: он при странных обстоятельствах уехал из сборной и вернулся в клуб, где ему были не рады. Не надо думать, что у Дзюбы не было шансов: Манчини часто выпускал его на поле, но не получал никакого выхлопа. Артём был ужасающе плох и нуждался в новом вызове.
Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти ? pic.twitter.com/2rxcTEouko— Сборная России (@TeamRussia) July 2, 2018
Им стал чемпионат мира, куда Артём попал через самое эффективное своё состояние: режим доказывания. Сейчас Дзюба уже не балабол и полено, а лучший силовой форвард чемпионата мира, спаситель нации, русский богатырь и далее по списку. Спартаковцы сколько угодно могут ненавидеть Артёма, но его голам на чемпионате мира они радовались со всей страной.
Нет, Дзюба не стал меньше болтать. Он по-прежнему мелькает в главных новостях со своими огненными цитатами, но он пашет на тренировках, умирает на поле и добивается своего. Красивая история могла бы закончиться отъездом в Англию, где такой форвард однозначно пригодился бы всем клубам не из топ-6, но почти 30-летний таран – товар неликвидный, да ещё и очень нужный Сергею Семаку.
Так что здесь история, схожая с акинфеевской, несмотря на всю разницу в характерах этих игроков. Это история о наследии и репутации, о том, каким запомнят Дзюбу. Я однозначно запомню героем домашнего чемпионата мира, который жил игрой, а не поленом/трепачом/предателем и далее по списку.
Станислав Черчесов
Про то, какой Станислав Саламович король и как работают его странные, на первый взгляд, ходы, вы уже должны были прочитать здесь. Он всех умыл, всем всё доказал.
Радостно именно после матча с Испанией за него, потому что устройся на предсказуемые 0:2, 0:3, нашлись бы критики, которым Черчесов никому ничего не доказал. Разгромили два днища, а обеим нормальным командам слили без вариантов – и Черчесов из национального героя превращается в тренера, который просто не обделался.
Конечно, упорные люди типа Андрея Канчельскиса по-прежнему не хотят признавать заслуги Черчесова и говорят, что автобус может поставить любой. Но не настолько эффективный и грамотный. Даже выход Смолова вместо Дзюбы, при всех атакующих косяках Фёдора и внешней глупости замены, привёл к закрытию Бускетса.
Переобуваемся ?? pic.twitter.com/MGjMi7tH0r— Сборная России (@TeamRussia) July 2, 2018
Нет, всё это – не про везение и не про слабых испанцев. На пресс-конференции Станислав Саламович рассказал, что так долго с футболистами не разговаривал никогда. Была проведена огромная работа. Многие тренеры перед чемпионатом мира могли бы начать паниковать, окончательно утратили бы контакт с футболистами, но невозмутимый Черчесов делал вид, что всё идёт по плану. Вряд ли так и было, но разброда и шатаний в команде не возникло, а результаты превзошли все ожидания и реальную силу этой команды.
Нет, Черчесов не везучий физрук. Он, конечно, везучий, но удача без отличной физической подготовки и глубокой тактической работы, без чистых побед в тренерских дуэлях, не позволила бы нашей сборной добиться лучшего результата в истории, когда казалось, что команды хуже у нас ещё не было.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.