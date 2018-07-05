Российские игроки получат около 200 тыс. рублей премиальных в случае победы на ЧМ

Представители Министерства спорта России рассказали о выплатах премиальных футболистам сборной России за выступление на чемпионате мира–2018.За победу на чемпионате мира игрокам сборной России может быть выплачено по 224 тыс. рублей, за второе место – 112 тыс., за третье – 67,2 тыс. Тренерам – 107,2 тыс., 52,8 тыс. и 32 тыс. соответственно.