FourFourTwo считает, что сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира

Британское издание FourFourTwo поделился мнением о предстоящем четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными России и Хорватии."Кампания России на этом турнире была впечатляющей, особенно учитывая, что никто не ставил на них. Возможно, первоначальный пессимизм был неуместным. 13 из 20 предыдущих хозяев чемпионата мира доходили до полуфинала, в том числе 5 из 8 последних.Статус хозяина, безусловно, оказывает положительный эффект на сборную России. Она уже провела запоминающийся групповой турнир, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), а также неожиданно выбив Испанию. Сцена готова к тому, чтобы сборная России шокировала еще один раз", - говорится на сайте издания.