Дмитрий Свищев: на Олимпиаде всем машину дарят, а чего футболистам не дать?

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Дмитрий Свищев: на Олимпиаде всем машину дарят, а чего футболистам не дать?

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что игроки сборной России не получат выплат от государства за выступление на ЧМ-2018.

"Наше государства славится тем, что оно достаточно щедрое для своих спортсменов. Таких призовых, которые выплачивают нашим олимпийцам, чемпионам мира, нет ни в одной стране.

Может быть, частные инвесторы или спонсорские контракты дают такие суммы, но государственной поддержки такого уровня нет. Может быть, только арабские шейхи…

Для меня будет очень странно, если государство не отметит наших футболистов. Я очень надеюсь, что за ту позитивную эмоцию, которую получили все россияне, можно наших футболистов отметить и финансово, и подарками…

На Олимпиаде всем машину дарят, а чего здесь не дать? Думаю, нужно уделить внимание сборной", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".
Теги: Свищев Сборная России
Сегодня, 17:15
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№12 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Свещёв - епанатик ! Люди[ футболисты] получают по несколько миллионов рублей,{ а то и десятков }, в мясяц, а в других видах спорта у нас зарплата - 50000 рублей. Здесь, Фифа дает заработать , что наши и сделали ... пока призовые - 18 миллионов, а там глядишь и под 30 миллионов долларов заработают, если в 1\2 попадут. Даже половина от этой суммы - по 0.5 миллиона долларов каждому ... А этот дебил предлагает опять дербанить из бюджета? Конченный до.баёб... Вот из - за таких уродов у нас пенсии по 150 долларов в месяц... как в Попуа - Новая Гвинея... Идиот...Нашим футболистам надо платить в пределах разумного, тогда и играть - заставят...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№11 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стратег,
"в отличиЕ от"
coban,
Чтобы не только на поле, но и за его пределами?

А вообще - хватит и того, что заслуженными станут... Им и этого-то много...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№10 Написал: Рома Филипов (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (2)

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 5.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:09) #
  • +3
  •  (3)

Так дай
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:06) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Филимонов
Действительно. Поддерживаю члена комитета. Негоже нашим футбольным героям на метро и маршрутках ездить, государство обязано наградить их автомобилями премиум класса

Автобус..Каждому!!


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:57) #
  • -2
  •  (6)

Им Церетели памятник отливает.Перед Мавзолеем будет, "Губы целующие Ногу".


--------------------
помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Олимпийцы народ не такой обеспеченный, в отличии от футболистов играющих в сборной, эти покупают себе машины сами, да такие, каких государство им всё равно не подарит.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:26) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Действительно. Поддерживаю члена комитета. Негоже нашим футбольным героям на метро и маршрутках ездить, государство обязано наградить их автомобилями премиум класса
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 17:25) #
  • +6
  •  (8)

а они что, уже чемпионат выиграли? да и не будут они на таких бомжатских машинах ездить


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 17:25) #
  • +3
  •  (7)
online

Только спортсмены условные лыжники за шапку сухарей 4 года бегают ....тренерубтсЯ ....и если получат медали олимпиады получать машину ляма за 3-5 рублей ....а футболист в месяц так получает ) может себе сам позволить ....какие то грамоты , благодарности конечно выдать надо ...но не материальные поощрения !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 17:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
сравнили жопу с пальцем...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:19) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
пусть сравнит зарплаты футболистов и спортсменов
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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