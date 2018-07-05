Николай Левников: Карасев очень хорошо отсудил на ЧМ-2018

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|06.07
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Николай Левников: Карасев очень хорошо отсудил на ЧМ-2018
Председатель судейского комитета РФС Николай Левников отметил, что российский арбитр Сергей Карасев очень хорошо отработал на ЧМ-2018.
"Сергей отсудил игру, на которую был назначен, очень хорошо. Не получил дальнейшие назначения потому, что, наверное, до отработанной им встречи ему не хватало опыта, чтобы его назначили на более ранние игры. Именно поэтому, как мне кажется, он не остался и на стадию плей-офф.
Но для Сергея это бесценный опыт, ведь быть на чемпионате – это огромное достижение для каждого арбитра, и у него теперь есть шансы попасть на следующий турнир и отработать там большое количество матчей, что ему и надо пожелать.
Работа Карасева – это стимул для других арбитров, это очень важно. Сегодня российский судья был на чемпионате мира после 12-летнего перерыва. Сейчас он принесет много идей, которые были на турнире, доложит об этом на сборе, поделится опытом, впечатлениями, и для многих ребят это станет отправной точкой, чтобы составить конкуренцию тому же Сергею в попадании на следующий чемпионат мира.
И я уверен, что на следующее первенство наш судья – Карасев или кто-то другой – точно попадет и будет достойно там нас представлять", - цитирует Левникова ТАСС.
"Сергей отсудил игру, на которую был назначен, очень хорошо. Не получил дальнейшие назначения потому, что, наверное, до отработанной им встречи ему не хватало опыта, чтобы его назначили на более ранние игры. Именно поэтому, как мне кажется, он не остался и на стадию плей-офф.
Но для Сергея это бесценный опыт, ведь быть на чемпионате – это огромное достижение для каждого арбитра, и у него теперь есть шансы попасть на следующий турнир и отработать там большое количество матчей, что ему и надо пожелать.
Работа Карасева – это стимул для других арбитров, это очень важно. Сегодня российский судья был на чемпионате мира после 12-летнего перерыва. Сейчас он принесет много идей, которые были на турнире, доложит об этом на сборе, поделится опытом, впечатлениями, и для многих ребят это станет отправной точкой, чтобы составить конкуренцию тому же Сергею в попадании на следующий чемпионат мира.
И я уверен, что на следующее первенство наш судья – Карасев или кто-то другой – точно попадет и будет достойно там нас представлять", - цитирует Левникова ТАСС.
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