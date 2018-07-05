Василий Уткин: 98 процентов футболистов целовались с мужчинами

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о шансах сборных на победу в ЧМ-2018."Есть в футболе незыблемые вещи. Например, 98% всех футболистов так или иначе в своей жизни целовались с мужчинами. Также, если сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира, вы прикидываете ее шансы на чемпионство.Если мы думаем, что сборная России может стать чемпионом мира, то это автоматически означает, что такие шансы есть и у других команд.Посмотрите на турнирную сетку. В одной собраны три команды, которые были чемпионами мира, и одна, которая не была, но является одним из фаворитов.А в другой половине только англичане были чемпионами мира, но их вряд ли можно называть фаворитами данной половины сетки. Фаворитами здесь являются хорваты", — сказал Уткин в эфире на своем Youtube-канале.