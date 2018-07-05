Украинский вратарь намерен оспорить в суде увольнение из "Карпат" за сепаратизм

Вратаря "Карпат" Михаила Готру обвинили в сепаратизме и клуб разорвал контракт с футболистом. Однако представители игрока намерены опротестовать односторонний разрыв контракта голкипера. Руководство "Карпат" решило выгнать 18-летнего футболиста за поддержку сборной России на чемпионате мира."Мишу обвинили в сепаратизме. Вице-президент клуба Олег Смалейчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной России над испанцами. Контракт разорвали на следующий день после того, как было опубликовано видео с празднованием. Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности данного шага со стороны руководства клуба. Пока никаких слов поддержки ни от кого не получали", — сказал источник.