Руководство украинской премьер-лиги ничего не знает об отчислении вратаря "Карпат"

Руководство украинской премьер-лиги не обладает информацией по поводу решения футбольного клуба "Карпаты", который, согласно сообщению сайта болельщиков, принял решение прекратить трудовые отношения с 18-летним вратарем Михаилом Готрой из-за того, что он поддерживал российскую национальную команду в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией (1:1, 4:3 – пен.).Уроженец Львова активно болел за Россию и выкладывал в Инстаграм фотографии с российским триколором."Мы знаем только то, что опубликовано в прессе. Других деталей мы не знаем", - сообщили в украинской премьер-лиге.