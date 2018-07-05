Выдра из Сочи предсказала победу Хорватии в матче с Россией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Выдра из Сочи предсказала победу Хорватии в матче с Россией

Выдра Гарри из Сочи предсказала победу Хорватии над Россией в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2018.

Гарри предложили два мяча — один с цветами российского триколора, другой — красного цвета, символизирующий команду соперников. В результате выдра выбрала мяч хорватских футболистов.

"То, что раньше казалось нам фантастикой, сегодня реальность. Сборная России сыграет в ? чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии. Для нас особенно волнительно, что матч пройдет в Сочи на стадионе „Фишт“. Болеем за Россию. К сожалению, Гарри выбрал Хорватию. Но мы будем однозначно болеть за Россию. Сначала сомневались в наших спортсменах, но после таких побед верим в победу российских футболистов", — рассказали в сочинском аквариуме, питомцем которого является Гарри.

Ранее выдра верно предсказала победы сборной России в играх с Саудовской Аравией и Египтом, а также предупредила о проигрыше в матче со сборной Уругвая, но ошиблась при прогнозе на матч Россия — Испания, который выиграли российские футболисты.

"Р-Спорт"
Теги: Сборная Хорватии Сборная России
Сегодня, 19:38
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14
(1)
№14 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 21:28) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мда... Что-то все животные сливают нашу сборную.
Остается надеяться только на чудо.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№13 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:27) #
  • -1
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аааа, это та самая выдра, которая предсказала победу испанцев?)) ну тогда всё норм))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№12 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Она неправильная.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:41) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну выдра, куле...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:28) #
  • -1
  •  (1)

Нам главное чтобы свинки, коники и бакланы работали в едином ключе
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (3)
online

В плей-офф выдра работает с точностью до наоборот: контакты по полярности перепутали местные кулибины.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: РостовПапа (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Говорят енот правильно предсказал победу над Испанией
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:24) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Похоже в плей-офф выдра не работает.


Драйвера не обновили, она и глючит.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А там другой выдры нету?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: лад USSR (Сегодня, 20:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже в плей-офф выдра не работает.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:03) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Белый Лис
Даже не знаю кто тупее, выдра, которой бог не дал настоящего разума, или те придурки, которые с ее помощью гадают.

те, кто в это еще верить будут


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (3)

Даже не знаю кто тупее, выдра, которой бог не дал настоящего разума, или те придурки, которые с ее помощью гадают.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В группе угадывала - и хватит!
В плей-офф пусть предрекает нашим поражения - ло финала дойдём.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:44) #
  • +2
  •  (2)

Она перед игрой с Испанией ошиблась.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
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