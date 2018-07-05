Осквернивший памятник Черенкову британец оказался сыном экс-конюшего королевы-матери

Английский болельщик Руфус Холл, нанесший надпись "England" (Англия) на памятник Федору Черенкову у стадиона "Спартак", где проходил матч 1/8 финала ЧМ-2018 между Колумбией и Англией, оказался сыном бывшего шталмейстера (главного конюшего) королевы Елизаветы Боуз-Лайон, матери нынешней королевы Великобритании Елизаветы II. Найал Холл, который также был капитаном Ирландского гвардейского полка, прокомментировал проступок своего сына, который был арестован и оштрафован на 3000 рублей за содеянное."Он чувствует себя глупо. Он искренне раскаялся. Ему очень жаль себя, он уже возвращается домой, согласно планам.Никто физически не пострадал. Все это очень печально, Руфус действительно сожалеет о произошедшем", — цитирует Найала The Telegraph.