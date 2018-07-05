Диего Марадона: абсолютно уважаю работу судей

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона извинился перед ФИФА за высказывания в адрес судей на ЧМ-2018."На днях я сказал пару реплик, и я признаю, что некоторые из них были неприемлемы. Приношу свои извинения ФИФА и ее президенту: иногда я могу быть не согласен с некоторыми решениями арбитра, но я абсолютно уважаю работу судей", – написал Марадона в инстаграме.