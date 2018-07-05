Министр спорта Украины: правильное решение "Карпат" уволить вратаря Готру

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал решение руководства «Карпат» расторгнуть контракт с голкипером юношеской команды Михаилом Готрой за поддержку сборной России на ЧМ-2018."Правильное решение руководства "Карпат", — написал Жданов в фэйсбуке.