Не понимаю, почему СМИ создали такой негативный образ: болельщики о чемпионате мира в России



[center]Шведские болельщики

С венгерским журналистом Миклошом Илку

С 15 июня Россия превратилась в главный футбольный центр мира. Чемпионат мира постепенно подходит к концу, но уже сейчас можно смело сказать, что организация турнира не подвела. Вопреки пессимистичным прогнозам, российский Мундиаль пользуется огромным успехом.пообщался с иностранными гостями, чтобы узнать их мнение о турнире.В июне Сочи стал одним из центров притяжения иностранных туристов. На набережной в курортном городе непривычно часто звучала иностранная речь. В дни матчей латиноамериканских сборных пляж и вовсе больше напоминал условную Копакабану или курорты Уругвая/Перу, простите, что не знаю, как они называются. Конечно, многие болельщики выбрали более спокойный вариант – Москву или Санкт-Петербург. Но, наверное, по посещаемости Сочи уверенно занял третье место.Помимо болельщиков команд, которые проводили свои матчи на арене «Фишт», в Сочи можно было встретить и довольно экзотических гостей: малазийцев, китайцев, американцев и т.д. За всё время нахождения в Сочи и многочисленного общения с иностранцами не было ни одного (!!) негативного отзыва об организации турнира, вопросах безопасности и т.д. Конечно, находились какие-то мелкие причины для лёгкого недовольства, но они не шли ни в какое сравнение с положительными впечатлениями.Мартин и Эрик из Германии хоть и не являются футбольными фанатами, но в России оказались из-за чемпионата мира. Ребятам по 27 лет, они решили совершить путешествие по Азии и Европе на автомобиле. Всего за три недели они побывали в Монголии, Китае, Казахстане, Узбекистане и добрались до России. Дальше их путь лежит в Батуми (Грузия), Турцию, Грецию и через Балканы в Германию. Как признались немцы, пока их путешествие по России получается великолепным. Их всего несколько раз останавливали полицейские, но не выписали гостям ни одного штрафа. Скорее представители ГИБДД хотели сфотографироваться с отчаянными искателями приключений. По российским дорогам немцы проехали уже несколько тысяч километров.«Россия действительно удивительна, всего неделю назад мы были на Алтае, там до сих пор есть замёрзшие озёра! А теперь мы в Сочи и здесь пальмы. Ты словно находишься в другой стране, трудно поверить, что всё это – Россия. Нам здесь всё нравится, хорошая страна, для нас всё дёшево, отличные дороги. Что, вы считаете, что у вас плохие дороги? – Ну, основные трассы, по которым мы ездили, были отличными. Возможно, где-то на окраинах да, но мы туда не заезжали. У нас не было никаких проблем, разве что очень сложно с английским. Действительно тяжело найти кого-то, кто может хорошо говорить на английском, но я считаю, что всегда можно найти общий язык», - считает Мартин.После матча Перу – Австралия, ставшего последним для обеих команд на турнире, удалось пообщаться с многочисленными перуанскими фанатами. Их в этот день в Сочи было действительно много. Даже по скромным прикидкам, на «Фиште» собралось не менее 10 000 перуанцев. Мария вместе с семьёй оказалась на чемпионате мира в России, чтобы поддержать свою команду. Выходцы из Перу уже более 10 лет живут в США, поэтому добраться до России им было несколько проще, чем остальным поклонникам «инков». После матча в Сочи ребята никак не могли найти своё такси. Естественно, что таксист не говорил по-английски, поэтому клиенты и водитель не понимали, как найти друг друга. За те недолгие минуты, пока мы вместе шли к такси, Мария поделилась мнением о России: «Вы знаете, я ничего особенного не ждала от вашей страны и этой поездки. Мы и раньше бывали в Европе, я думала, что здесь будет примерно также, но сейчас я вижу, насколько это интересная страна. Мы были в Москве, Казани, а теперь и в Сочи. Каждый город удивителен по-своему. Впереди у нас ещё 5 дней в Санкт-Петербурге, я с нетерпением жду этой поездки, знаю, что там можно столько всего посмотреть!». Несмотря на ранний вылет с чемпионата мира, перуанские болельщики с удовольствием обнялись со мной и сфотографировались, а также предложили оплатить такси до отеля в знак благодарности за помощь с поиском автомобиля.Около недели в России провели и шведские фанаты. 25-летний Маркус и 28-летний Фредрик из Стокгольма в Сочи приехали на поезде из Нижнего Новгорода. Они пополнили внушительную армию шведских фанатов, решивших поддержать сборную Швеции в ключевом матче против Германии.«Здорово, что есть бесплатные поезда. Мы лишь несколько ночей провели в хостеле, остальное время ездили на поездах. Да, они медленные, очень долго, но зато там можно поспать. А если до этого ещё и пил пиво или взял пиво с собой в поезд, то вообще отлично! Время пролетает незаметно. Мы впервые в России, но пока довольны поездкой. В России построили отличные стадионы, люди очень дружелюбны, пусть практически и никто не говорит на английском. Страна очень большая, сколько мы ехали из Нижнего Новгорода? Точно больше суток. В Сочи тоже здорово, очень тепло, рядом море. Вообще, в олимпийском парке здорово, можно посмотреть трассу Формулы-1, все олимпийские объекты. Знаешь, мы вообще думаем поехать во Владивосток на поезде, другой вариант – отправиться в Батуми, что лучше?», - сказал Маркус. Пришлось в итоге предложить ребятам куда более короткий вариант с Батуми, они явно не представляют, каково провести неделю в поезде!«Знаем, что у вас тут низкие зарплаты, да? А что Путин? Мы видим, что у него не такая большая поддержка, как говорят российские СМИ. Правда, что можно критиковать его в общественным местах и не бояться? Да, мы же сейчас спокойно обсуждаем его с тобой и критикуем, правда на английском», - добавил Фредрик.В полном восторге от поездки в Россию остался Азиз из Саудовской Аравии. В день матча Египет – Саудовская Аравия Азиз неожиданно оказался в Сочи на вокзале, где никак не мог купить билет на «Розу Хутор» - горнолыжный курорт, обустроенный к Олимпийским играм – 2014. Кассир совершенно не говорила по-английски, поэтому знакомство с Азизом состоялось естественным образом. После недолгой беседы я помог ему приобрести билет, до электрички оставался ещё час, поэтому мы успели обсудить многие вопросы.«Многие болельщики из Саудовской Аравии остались в гостиницах в Москве. Я их не понимаю, они столько всего упускают! Россия так красива и интересна! Мне больше всего понравилось в Казани, такое смешение культур, религий, да и все живут в мире. В России отлично, здесь абсолютно безопасно, многие СМИ перед чемпионатом мира писали о расизме, угрозах безопасности и т.д. Всё это ерунда, я теперь вижу, что это неправда. Здесь абсолютно безопасно, мне очень нравится. А сколько здесь красивых девушек! Объясни, как так получилось, что их так много?Меня только удивило, что в Москве и Санкт-Петербурге начали ремонт многих исторических зданий. Ты идёшь на Красную площадь, чтобы сфотографироваться, а там сплошные строительные леса. Я думаю, что у России сейчас отличный шанс, чтобы показать себя открытой страной, привлечь туристов. Жаль, что такие вещие портят общее впечатление. Но повторюсь, что мне очень понравилось в России, здесь правда здорово. Я бы хотел приехать ещё раз после чемпионата мира. Когда вернусь в Саудовскую Аравию, буду говорить знакомым, что в Россию нужно ехать обязательно», - заявил Азиз.Довольны всем происходящим и журналисты. Автор венгерского издания Nemzetisport Миклош Илку уже побывал в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Как признался Миклош, организация ему нравится: «Нет никаких проблем, хорошие стадионы, в Сочи вообще всё отлично, видно, что стадион строился к Олимпиаде, всё сделано на хорошем уровне. У меня не было никаких проблем в России. Хорошая атмосфера на стадионах, люди радуются жизни».