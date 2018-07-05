Не понимаю, почему СМИ создали такой негативный образ: болельщики о чемпионате мира в России

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|06.07
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Не понимаю, почему СМИ создали такой негативный образ: болельщики о чемпионате мира в России
С 15 июня Россия превратилась в главный футбольный центр мира. Чемпионат мира постепенно подходит к концу, но уже сейчас можно смело сказать, что организация турнира не подвела. Вопреки пессимистичным прогнозам, российский Мундиаль пользуется огромным успехом. Rusfootball.info пообщался с иностранными гостями, чтобы узнать их мнение о турнире.
В июне Сочи стал одним из центров притяжения иностранных туристов. На набережной в курортном городе непривычно часто звучала иностранная речь. В дни матчей латиноамериканских сборных пляж и вовсе больше напоминал условную Копакабану или курорты Уругвая/Перу, простите, что не знаю, как они называются. Конечно, многие болельщики выбрали более спокойный вариант – Москву или Санкт-Петербург. Но, наверное, по посещаемости Сочи уверенно занял третье место.
От замёрзших озёр Алтая до пальм Сочи
Помимо болельщиков команд, которые проводили свои матчи на арене «Фишт», в Сочи можно было встретить и довольно экзотических гостей: малазийцев, китайцев, американцев и т.д. За всё время нахождения в Сочи и многочисленного общения с иностранцами не было ни одного (!!) негативного отзыва об организации турнира, вопросах безопасности и т.д. Конечно, находились какие-то мелкие причины для лёгкого недовольства, но они не шли ни в какое сравнение с положительными впечатлениями.
Мартин и Эрик из Германии хоть и не являются футбольными фанатами, но в России оказались из-за чемпионата мира. Ребятам по 27 лет, они решили совершить путешествие по Азии и Европе на автомобиле. Всего за три недели они побывали в Монголии, Китае, Казахстане, Узбекистане и добрались до России. Дальше их путь лежит в Батуми (Грузия), Турцию, Грецию и через Балканы в Германию. Как признались немцы, пока их путешествие по России получается великолепным. Их всего несколько раз останавливали полицейские, но не выписали гостям ни одного штрафа. Скорее представители ГИБДД хотели сфотографироваться с отчаянными искателями приключений. По российским дорогам немцы проехали уже несколько тысяч километров.
«Россия действительно удивительна, всего неделю назад мы были на Алтае, там до сих пор есть замёрзшие озёра! А теперь мы в Сочи и здесь пальмы. Ты словно находишься в другой стране, трудно поверить, что всё это – Россия. Нам здесь всё нравится, хорошая страна, для нас всё дёшево, отличные дороги. Что, вы считаете, что у вас плохие дороги? – Ну, основные трассы, по которым мы ездили, были отличными. Возможно, где-то на окраинах да, но мы туда не заезжали. У нас не было никаких проблем, разве что очень сложно с английским. Действительно тяжело найти кого-то, кто может хорошо говорить на английском, но я считаю, что всегда можно найти общий язык», - считает Мартин.
Доброжелательные перуанцы
После матча Перу – Австралия, ставшего последним для обеих команд на турнире, удалось пообщаться с многочисленными перуанскими фанатами. Их в этот день в Сочи было действительно много. Даже по скромным прикидкам, на «Фиште» собралось не менее 10 000 перуанцев. Мария вместе с семьёй оказалась на чемпионате мира в России, чтобы поддержать свою команду. Выходцы из Перу уже более 10 лет живут в США, поэтому добраться до России им было несколько проще, чем остальным поклонникам «инков». После матча в Сочи ребята никак не могли найти своё такси. Естественно, что таксист не говорил по-английски, поэтому клиенты и водитель не понимали, как найти друг друга. За те недолгие минуты, пока мы вместе шли к такси, Мария поделилась мнением о России: «Вы знаете, я ничего особенного не ждала от вашей страны и этой поездки. Мы и раньше бывали в Европе, я думала, что здесь будет примерно также, но сейчас я вижу, насколько это интересная страна. Мы были в Москве, Казани, а теперь и в Сочи. Каждый город удивителен по-своему. Впереди у нас ещё 5 дней в Санкт-Петербурге, я с нетерпением жду этой поездки, знаю, что там можно столько всего посмотреть!». Несмотря на ранний вылет с чемпионата мира, перуанские болельщики с удовольствием обнялись со мной и сфотографировались, а также предложили оплатить такси до отеля в знак благодарности за помощь с поиском автомобиля.
Около недели в России провели и шведские фанаты. 25-летний Маркус и 28-летний Фредрик из Стокгольма в Сочи приехали на поезде из Нижнего Новгорода. Они пополнили внушительную армию шведских фанатов, решивших поддержать сборную Швеции в ключевом матче против Германии.
«Здорово, что есть бесплатные поезда. Мы лишь несколько ночей провели в хостеле, остальное время ездили на поездах. Да, они медленные, очень долго, но зато там можно поспать. А если до этого ещё и пил пиво или взял пиво с собой в поезд, то вообще отлично! Время пролетает незаметно. Мы впервые в России, но пока довольны поездкой. В России построили отличные стадионы, люди очень дружелюбны, пусть практически и никто не говорит на английском. Страна очень большая, сколько мы ехали из Нижнего Новгорода? Точно больше суток. В Сочи тоже здорово, очень тепло, рядом море. Вообще, в олимпийском парке здорово, можно посмотреть трассу Формулы-1, все олимпийские объекты. Знаешь, мы вообще думаем поехать во Владивосток на поезде, другой вариант – отправиться в Батуми, что лучше?», - сказал Маркус. Пришлось в итоге предложить ребятам куда более короткий вариант с Батуми, они явно не представляют, каково провести неделю в поезде!
[center]Шведские болельщики
«Знаем, что у вас тут низкие зарплаты, да? А что Путин? Мы видим, что у него не такая большая поддержка, как говорят российские СМИ. Правда, что можно критиковать его в общественным местах и не бояться? Да, мы же сейчас спокойно обсуждаем его с тобой и критикуем, правда на английском», - добавил Фредрик.
Никогда не видел столько красивых девушек!
В полном восторге от поездки в Россию остался Азиз из Саудовской Аравии. В день матча Египет – Саудовская Аравия Азиз неожиданно оказался в Сочи на вокзале, где никак не мог купить билет на «Розу Хутор» - горнолыжный курорт, обустроенный к Олимпийским играм – 2014. Кассир совершенно не говорила по-английски, поэтому знакомство с Азизом состоялось естественным образом. После недолгой беседы я помог ему приобрести билет, до электрички оставался ещё час, поэтому мы успели обсудить многие вопросы.
«Многие болельщики из Саудовской Аравии остались в гостиницах в Москве. Я их не понимаю, они столько всего упускают! Россия так красива и интересна! Мне больше всего понравилось в Казани, такое смешение культур, религий, да и все живут в мире. В России отлично, здесь абсолютно безопасно, многие СМИ перед чемпионатом мира писали о расизме, угрозах безопасности и т.д. Всё это ерунда, я теперь вижу, что это неправда. Здесь абсолютно безопасно, мне очень нравится. А сколько здесь красивых девушек! Объясни, как так получилось, что их так много?
Меня только удивило, что в Москве и Санкт-Петербурге начали ремонт многих исторических зданий. Ты идёшь на Красную площадь, чтобы сфотографироваться, а там сплошные строительные леса. Я думаю, что у России сейчас отличный шанс, чтобы показать себя открытой страной, привлечь туристов. Жаль, что такие вещие портят общее впечатление. Но повторюсь, что мне очень понравилось в России, здесь правда здорово. Я бы хотел приехать ещё раз после чемпионата мира. Когда вернусь в Саудовскую Аравию, буду говорить знакомым, что в Россию нужно ехать обязательно», - заявил Азиз.
Довольны всем происходящим и журналисты. Автор венгерского издания Nemzetisport Миклош Илку уже побывал в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Как признался Миклош, организация ему нравится: «Нет никаких проблем, хорошие стадионы, в Сочи вообще всё отлично, видно, что стадион строился к Олимпиаде, всё сделано на хорошем уровне. У меня не было никаких проблем в России. Хорошая атмосфера на стадионах, люди радуются жизни».
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info.
В июне Сочи стал одним из центров притяжения иностранных туристов. На набережной в курортном городе непривычно часто звучала иностранная речь. В дни матчей латиноамериканских сборных пляж и вовсе больше напоминал условную Копакабану или курорты Уругвая/Перу, простите, что не знаю, как они называются. Конечно, многие болельщики выбрали более спокойный вариант – Москву или Санкт-Петербург. Но, наверное, по посещаемости Сочи уверенно занял третье место.
От замёрзших озёр Алтая до пальм Сочи
Помимо болельщиков команд, которые проводили свои матчи на арене «Фишт», в Сочи можно было встретить и довольно экзотических гостей: малазийцев, китайцев, американцев и т.д. За всё время нахождения в Сочи и многочисленного общения с иностранцами не было ни одного (!!) негативного отзыва об организации турнира, вопросах безопасности и т.д. Конечно, находились какие-то мелкие причины для лёгкого недовольства, но они не шли ни в какое сравнение с положительными впечатлениями.
Мартин и Эрик из Германии хоть и не являются футбольными фанатами, но в России оказались из-за чемпионата мира. Ребятам по 27 лет, они решили совершить путешествие по Азии и Европе на автомобиле. Всего за три недели они побывали в Монголии, Китае, Казахстане, Узбекистане и добрались до России. Дальше их путь лежит в Батуми (Грузия), Турцию, Грецию и через Балканы в Германию. Как признались немцы, пока их путешествие по России получается великолепным. Их всего несколько раз останавливали полицейские, но не выписали гостям ни одного штрафа. Скорее представители ГИБДД хотели сфотографироваться с отчаянными искателями приключений. По российским дорогам немцы проехали уже несколько тысяч километров.
«Россия действительно удивительна, всего неделю назад мы были на Алтае, там до сих пор есть замёрзшие озёра! А теперь мы в Сочи и здесь пальмы. Ты словно находишься в другой стране, трудно поверить, что всё это – Россия. Нам здесь всё нравится, хорошая страна, для нас всё дёшево, отличные дороги. Что, вы считаете, что у вас плохие дороги? – Ну, основные трассы, по которым мы ездили, были отличными. Возможно, где-то на окраинах да, но мы туда не заезжали. У нас не было никаких проблем, разве что очень сложно с английским. Действительно тяжело найти кого-то, кто может хорошо говорить на английском, но я считаю, что всегда можно найти общий язык», - считает Мартин.
Доброжелательные перуанцы
После матча Перу – Австралия, ставшего последним для обеих команд на турнире, удалось пообщаться с многочисленными перуанскими фанатами. Их в этот день в Сочи было действительно много. Даже по скромным прикидкам, на «Фиште» собралось не менее 10 000 перуанцев. Мария вместе с семьёй оказалась на чемпионате мира в России, чтобы поддержать свою команду. Выходцы из Перу уже более 10 лет живут в США, поэтому добраться до России им было несколько проще, чем остальным поклонникам «инков». После матча в Сочи ребята никак не могли найти своё такси. Естественно, что таксист не говорил по-английски, поэтому клиенты и водитель не понимали, как найти друг друга. За те недолгие минуты, пока мы вместе шли к такси, Мария поделилась мнением о России: «Вы знаете, я ничего особенного не ждала от вашей страны и этой поездки. Мы и раньше бывали в Европе, я думала, что здесь будет примерно также, но сейчас я вижу, насколько это интересная страна. Мы были в Москве, Казани, а теперь и в Сочи. Каждый город удивителен по-своему. Впереди у нас ещё 5 дней в Санкт-Петербурге, я с нетерпением жду этой поездки, знаю, что там можно столько всего посмотреть!». Несмотря на ранний вылет с чемпионата мира, перуанские болельщики с удовольствием обнялись со мной и сфотографировались, а также предложили оплатить такси до отеля в знак благодарности за помощь с поиском автомобиля.
Перу! pic.twitter.com/zZ4gzoj0Sz— Anton Mozgovoy (@AntonMozgovoy) June 26, 2018
Около недели в России провели и шведские фанаты. 25-летний Маркус и 28-летний Фредрик из Стокгольма в Сочи приехали на поезде из Нижнего Новгорода. Они пополнили внушительную армию шведских фанатов, решивших поддержать сборную Швеции в ключевом матче против Германии.
«Здорово, что есть бесплатные поезда. Мы лишь несколько ночей провели в хостеле, остальное время ездили на поездах. Да, они медленные, очень долго, но зато там можно поспать. А если до этого ещё и пил пиво или взял пиво с собой в поезд, то вообще отлично! Время пролетает незаметно. Мы впервые в России, но пока довольны поездкой. В России построили отличные стадионы, люди очень дружелюбны, пусть практически и никто не говорит на английском. Страна очень большая, сколько мы ехали из Нижнего Новгорода? Точно больше суток. В Сочи тоже здорово, очень тепло, рядом море. Вообще, в олимпийском парке здорово, можно посмотреть трассу Формулы-1, все олимпийские объекты. Знаешь, мы вообще думаем поехать во Владивосток на поезде, другой вариант – отправиться в Батуми, что лучше?», - сказал Маркус. Пришлось в итоге предложить ребятам куда более короткий вариант с Батуми, они явно не представляют, каково провести неделю в поезде!
[center]Шведские болельщики
«Знаем, что у вас тут низкие зарплаты, да? А что Путин? Мы видим, что у него не такая большая поддержка, как говорят российские СМИ. Правда, что можно критиковать его в общественным местах и не бояться? Да, мы же сейчас спокойно обсуждаем его с тобой и критикуем, правда на английском», - добавил Фредрик.
Никогда не видел столько красивых девушек!
В полном восторге от поездки в Россию остался Азиз из Саудовской Аравии. В день матча Египет – Саудовская Аравия Азиз неожиданно оказался в Сочи на вокзале, где никак не мог купить билет на «Розу Хутор» - горнолыжный курорт, обустроенный к Олимпийским играм – 2014. Кассир совершенно не говорила по-английски, поэтому знакомство с Азизом состоялось естественным образом. После недолгой беседы я помог ему приобрести билет, до электрички оставался ещё час, поэтому мы успели обсудить многие вопросы.
«Многие болельщики из Саудовской Аравии остались в гостиницах в Москве. Я их не понимаю, они столько всего упускают! Россия так красива и интересна! Мне больше всего понравилось в Казани, такое смешение культур, религий, да и все живут в мире. В России отлично, здесь абсолютно безопасно, многие СМИ перед чемпионатом мира писали о расизме, угрозах безопасности и т.д. Всё это ерунда, я теперь вижу, что это неправда. Здесь абсолютно безопасно, мне очень нравится. А сколько здесь красивых девушек! Объясни, как так получилось, что их так много?
Меня только удивило, что в Москве и Санкт-Петербурге начали ремонт многих исторических зданий. Ты идёшь на Красную площадь, чтобы сфотографироваться, а там сплошные строительные леса. Я думаю, что у России сейчас отличный шанс, чтобы показать себя открытой страной, привлечь туристов. Жаль, что такие вещие портят общее впечатление. Но повторюсь, что мне очень понравилось в России, здесь правда здорово. Я бы хотел приехать ещё раз после чемпионата мира. Когда вернусь в Саудовскую Аравию, буду говорить знакомым, что в Россию нужно ехать обязательно», - заявил Азиз.
С венгерским журналистом Миклошом Илку
Довольны всем происходящим и журналисты. Автор венгерского издания Nemzetisport Миклош Илку уже побывал в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи. Как признался Миклош, организация ему нравится: «Нет никаких проблем, хорошие стадионы, в Сочи вообще всё отлично, видно, что стадион строился к Олимпиаде, всё сделано на хорошем уровне. У меня не было никаких проблем в России. Хорошая атмосфера на стадионах, люди радуются жизни».
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info.
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