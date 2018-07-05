В Казани родители назвали ребёнка в честь Месси

В Казани родители назвали ребёнка Лионелем в честь лидера "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.Напомним, Месси вместе с национальной командой 30 июня побывал в столице Татарстана, где принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со сборной Франции. Встреча завершилась победой французов со счётом 4:3.На ЧМ-2018 аргентинский форвард сыграл в четырёх поединках, забил один гол и отдал две результативные передачи.