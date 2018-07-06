Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ-2018

Иностранные болельщики восхитились Россией во время чемпионата мира."Этот чемпионат мира разрушил стереотипы о России для массы иностранных туристов, которые увидели первоклассную инфраструктуру, безошибочное планирование и множество доброжелательных людей" — пишет американская газета Wall Street Journal.Российские власти потратили на подготовку к мундиалю более $12 млрд. В основном финансировались реконструкция стадионов, дорог и аэропортов в тех городах, где проходят матчи.