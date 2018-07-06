Матео Ковачич сможет сыграть с Россией

Футболисты сборной Хорватии тренируются в полном составе накануне матча против России на ЧМ-2018.Подопечные Златко Далича всем составом провели тренировку в Сочи. В общую группу вернулся полузащитник Матео Ковачич.Участие футболиста в матче против сборной России было под вопросом из-за травмы плеча.