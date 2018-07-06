Власти СПб приказали закрасить граффити "Ты просто космос, Стас" из-за жалобы местных жителей

Власти Санкт-Петербурга приказали закрасить граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова и подписью "Ты просто космос, Стас".Изображение появилось на одной из подстанций в СПб после победы России над Египтом (3:1) на чемпионате мира.Сообщается, что свое решение петербургские власти приняли в ответ на жалобу на граффити на городском портале.