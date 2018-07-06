Одинокий английский фанат вызывающе отмечал победу в баре с толпой колумбийцев

Один из болельщиков сборной Англии в одном из московских баров вызывающе отпраздновал победу своей команды в толпе колумбийских фанатов в матче 1/8 финала чемпионата мира—2018.После серии пенальти, в которой точнее оказались англичане, фанат в одиночестве демонстративно праздновал успех сборной Англии среди болельщиков сборной Колумбии.