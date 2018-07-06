В Москве задержали болельщика сборной Англии по запросу ОАЭ

Гражданина Великобритании Тревора Хорсли, приехавшего поддержать сборную Англии на чемпионате мира—2018, задержали в Москве перед матчем 1/8 финала турнира с командой Колумбии (1:1, 3:4 по пенальти).По данным агентства, 63-летний Хорсли находится в международном розыске по запросу ОАЭ. В пятницу Тушинский суд Москвы рассмотрит ходатайство прокуратуры об аресте болельщика на два месяца с возможностью дальнейшей экстрадиции в ОАЭ.Хорсли занимается строительным бизнесом. В ОАЭ расследуется дело, согласно которому Хорсли мог расплатиться недействительным чеком с подрядчиком.