Виталий Денисов продлил на год контракт с "Локомотивом"

Гащитник Виталий Денисов продлил контракт с "Локомотивом" сроком на один год.Прежнее соглашение 31-летнего защитника с клубом истекло по окончании сезона-2017/18.Денисов в прошлом сезоне провел 9 матчей в чемпионате и 2 в Лиге Европы.