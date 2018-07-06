Дидье Дешам: что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Уругваем в 1/4 финала чемпионата мира.- Я горжусь своей командой, каждым из 23 человек. Я горжусь тем, что я француз. Что бы ни случилось дальше, этот чемпионат мира уже нельзя назвать провальным для нас. Есть ли у меня предпочтения по сопернику в полуфинале? Нет, вообще никаких предпочтений нет.