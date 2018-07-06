ЦБ выпустит монету в 1/2 рубля, если сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Центральный Банк России планирует выпустить монету достоинством 1/2 рубля в случае выхода сборной России в полуфинал чемпионата мира—2018.На одной стороне монеты будет указан номинал и название турнира, а на другой будет изображён двуглавый орёл.