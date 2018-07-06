Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира с национальной командой Бразилии.Встреча состоялась в Казани и завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийцев. Де Брёйне стал автором второго гола своей команды.