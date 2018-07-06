Роберто Мартинес: для меня Бразилия - лучшая команда на турнире

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|07.07
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Роберто Мартинес: для меня Бразилия - лучшая команда на турнире
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после выхода его команды в полуфинал чемпионата мира рассказал о своём тактическом плане и отметил силу соперника, передаёт из Казани корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
- Как вам удалось удивить Бразилию тактически?
- Нам нужно было играть смело и храбро тактически. Это был большой риск. Нам нужно было действовать плотно, не давать забегать Марсело. Мы старались останавливать их, но и старались создавать угрозы. Азар и Лукаку делали всё, что возможно. Даже жаль, что противник не знал, что противопоставить этому. Я поставил тактические задачи перед каждым игроком - и они всё выполнили.
У Бразилии потрясающий менталитет. Это игра не тактики, это игра от сердца. Тактическое преимущество - это лишь один аспект, но они выступили на поле лучше, чем было задумано.
- Какие чувства вы испытывали в течение матча?
- Всё было сложно, в последние 5 минут я чувствовал, что мы могли проиграть, но игроки этого не заслужили. Всё начинается с веры - у них в глазах читалось, что они верили в себя. Когда мы пропустили гол, мы проявили спокойствие, опыт.
Мне не хватает общения с людьми на человеческом уровне, в отличие от клубной работы. Это поколение особое, они заставили всю страну гордиться собой.
- Можно ли говорить о тренде, согласно которому побеждает команда, которая меньше владеет мячом?
- Я вижу, что качество игроков очень высокое, мы можем действовать гибко. Такой игрок, как Де Брёйне, может играть и на более глубокой позиции. Эта команда готова играть как единый коллектив. Если вы хотите побеждать такие сложные команды, это необходимо. Сегодня мы были аутсайдерами, а в предыдущем матче - фаворитами, но победили в обеих ролях.
Идея возникает, когда ты играешь против команды. Мы любим владеть мячом, но с Бразилией за мяч всегда борешься. Нужно было найти способ, который бы позволил отражать угрозы Бразилии. Победить её только за счёт таланта или своего стиля игры не получится. Для меня Бразилия - это лучшая команда на турнире.
Не думаю, что автогол или возможный пенальти на Жезусе, стали решающим фактором в сегодняшнем матче.
Мы замечательно беседовали со Сколари, он говорил, что с Бельгией на ЧМ-2014 был самый сложный матч. Они думали, что победят Бельгию, но Бельгия забила гол. Для нас это самый большой матч на чемпионате мира, независимо от того, что произойдёт дальше.
- Как вам удалось удивить Бразилию тактически?
- Нам нужно было играть смело и храбро тактически. Это был большой риск. Нам нужно было действовать плотно, не давать забегать Марсело. Мы старались останавливать их, но и старались создавать угрозы. Азар и Лукаку делали всё, что возможно. Даже жаль, что противник не знал, что противопоставить этому. Я поставил тактические задачи перед каждым игроком - и они всё выполнили.
У Бразилии потрясающий менталитет. Это игра не тактики, это игра от сердца. Тактическое преимущество - это лишь один аспект, но они выступили на поле лучше, чем было задумано.
- Какие чувства вы испытывали в течение матча?
- Всё было сложно, в последние 5 минут я чувствовал, что мы могли проиграть, но игроки этого не заслужили. Всё начинается с веры - у них в глазах читалось, что они верили в себя. Когда мы пропустили гол, мы проявили спокойствие, опыт.
Мне не хватает общения с людьми на человеческом уровне, в отличие от клубной работы. Это поколение особое, они заставили всю страну гордиться собой.
- Можно ли говорить о тренде, согласно которому побеждает команда, которая меньше владеет мячом?
- Я вижу, что качество игроков очень высокое, мы можем действовать гибко. Такой игрок, как Де Брёйне, может играть и на более глубокой позиции. Эта команда готова играть как единый коллектив. Если вы хотите побеждать такие сложные команды, это необходимо. Сегодня мы были аутсайдерами, а в предыдущем матче - фаворитами, но победили в обеих ролях.
Идея возникает, когда ты играешь против команды. Мы любим владеть мячом, но с Бразилией за мяч всегда борешься. Нужно было найти способ, который бы позволил отражать угрозы Бразилии. Победить её только за счёт таланта или своего стиля игры не получится. Для меня Бразилия - это лучшая команда на турнире.
Не думаю, что автогол или возможный пенальти на Жезусе, стали решающим фактором в сегодняшнем матче.
Мы замечательно беседовали со Сколари, он говорил, что с Бельгией на ЧМ-2014 был самый сложный матч. Они думали, что победят Бельгию, но Бельгия забила гол. Для нас это самый большой матч на чемпионате мира, независимо от того, что произойдёт дальше.
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