Роберто Мартинес: для меня Бразилия - лучшая команда на турнире

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после выхода его команды в полуфинал чемпионата мира рассказал о своём тактическом плане и отметил силу соперника, передаёт из Казани корреспондентРоман Гуськов.- Нам нужно было играть смело и храбро тактически. Это был большой риск. Нам нужно было действовать плотно, не давать забегать Марсело. Мы старались останавливать их, но и старались создавать угрозы. Азар и Лукаку делали всё, что возможно. Даже жаль, что противник не знал, что противопоставить этому. Я поставил тактические задачи перед каждым игроком - и они всё выполнили.У Бразилии потрясающий менталитет. Это игра не тактики, это игра от сердца. Тактическое преимущество - это лишь один аспект, но они выступили на поле лучше, чем было задумано.- Всё было сложно, в последние 5 минут я чувствовал, что мы могли проиграть, но игроки этого не заслужили. Всё начинается с веры - у них в глазах читалось, что они верили в себя. Когда мы пропустили гол, мы проявили спокойствие, опыт.Мне не хватает общения с людьми на человеческом уровне, в отличие от клубной работы. Это поколение особое, они заставили всю страну гордиться собой.- Я вижу, что качество игроков очень высокое, мы можем действовать гибко. Такой игрок, как Де Брёйне, может играть и на более глубокой позиции. Эта команда готова играть как единый коллектив. Если вы хотите побеждать такие сложные команды, это необходимо. Сегодня мы были аутсайдерами, а в предыдущем матче - фаворитами, но победили в обеих ролях.Идея возникает, когда ты играешь против команды. Мы любим владеть мячом, но с Бразилией за мяч всегда борешься. Нужно было найти способ, который бы позволил отражать угрозы Бразилии. Победить её только за счёт таланта или своего стиля игры не получится. Для меня Бразилия - это лучшая команда на турнире.Не думаю, что автогол или возможный пенальти на Жезусе, стали решающим фактором в сегодняшнем матче.Мы замечательно беседовали со Сколари, он говорил, что с Бельгией на ЧМ-2014 был самый сложный матч. Они думали, что победят Бельгию, но Бельгия забила гол. Для нас это самый большой матч на чемпионате мира, независимо от того, что произойдёт дальше.