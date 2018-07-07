Макрон приедет в Россию на полуфинальный матч сборной Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на матч национальной команды в полуфинале чемпионата мира — 2018.По информации с официального сайта администрации французского лидера, Макрон посетит матч сборной, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.Французская команда встретится в полуфинале с Бельгией.