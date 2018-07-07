"Байер" напомнил бразильскому каналу о насмешке после вылета Германии из ЧМ-2018

? It’s a bittersweet symphony this liiiiiife ? https://t.co/S9yk7xiCCS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 6, 2018

"Байер" в твиттере припомнил телеканалу FOX Sports Brasil насмешку после вылета сборной Германии из ЧМ-2018."Жизнь — грустно-весёлая симфония", — написала пресс-служба "Байера" сразу после поражения сборной Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира с Бельгией (1:2).