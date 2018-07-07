В 4-й раз подряд чемпионом мира станет европейская сборная

Сборная Бразилия, вчера покинувшая турнир, была последним неевропейским представителем чемпионата.Соперником подопечных Роберто Мартинеса в 1/2 финала станет сборная Франции. За две оставшиеся путевки в полуфинал в субботу поборются сборные Хорватии и России, а также сборные Англии и Швеции.Таким образом, в четвертый раз подряд чемпионом мира станет сборная из Европы. В 2006-м году победу одержала сборная Италии, в 2010-м – Испания, а в 2014-м – Германия.