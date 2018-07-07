Впервые в истории в полуфинале ЧМ не сыграют Бразилия, Германия или Аргентина

Впервые в истории мировых первенств до стадии полуфинала не дошли ни бразильцы, ни аргентинцы, ни немцы.Бразильцы вчера проиграли бельгийцам в четвертьфинале, Сборная Аргентины проиграла Франции в матче 1/8 финала (3:4), а Германия не вышла из группы.