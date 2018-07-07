20-летний индус умер, пытаясь повторить финт Месси

В Индии скончался начинающий футболист Сагар Дас, пытаясь остановить мяч в стиле Лионеля Месси. 20-летний Дас, принимая мяч, потерял равновесие и упал, ударившись грудью о снаряд. Молодой игрок потерял сознание, а позже скончался в больнице."Он смотрел каждый матч ЧМ-2018 до поздней ночи. Он был фанатом Месси. Он был так одержим чемпионатом мира, что забыл об учёбе. Во время матча между двумя местными командами во вторник он пытался выполнить несколько финтов в стиле Месси", — сказал двоюродный брат Сагара Даса.