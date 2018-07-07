На матче Швеция - Англия присутствует 39991 зритель

Четвертьфинальная игра чемпионата мира между Швецией и Англией стала антирекордной для 45-тысячной "Самара Арены", передает корреспондентРоман Гуськов. Её посетили чуть меньше чем 40 тысяч человек, тогда как на всех остальных матчах посещаемость была выше.