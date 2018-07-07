На Никольской улице в Москве задержали девушку, бесплатно рисовавшую флаги на лицах болельщиков

На Никольской улице повязали девушку, которая бесплатно рисовала флаги на лицах туристов. Источник: Instagram, ivanovevgeny pic.twitter.com/zo4bJoc28Z — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 6, 2018

На Никольской улице в Москве задержали девушку, которая рисовала флаги на лицах болельщиков.Сообщается, что она делала это бесплатно.