Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу с национальной командой Швеции.Встреча состоялась в Самаре на стадионе "Самара Арена" и завершилась со счётом 2:0 в пользу англичан.