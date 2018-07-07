Сборная Хорватии объявила стартовый состав на матч с Россией

Сборная Хорватии объявила стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с Россией.: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Перишич, Манджукич.